В Казани определились победительницы чемпионата России по спортивной гимнастике

Сегодня в казанском Центре гимнастики завершилось личное первенство чемпионата России среди женщин по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях и опорном прыжке.

Уровень конкуренции на чемпионате страны хорошо иллюстрируют итоги сегодняшнего дня в индивидуальных соревнованиях в опорном прыжке и на равновысоких брусьях.

Спор девушек начался с состязания в опорном прыжке, где олимпийская чемпионка — 16-летняя москвичка Виктория Листунова подтвердила свой высокий класс, завоевав вторую за два дня золотую медаль (первая была взята вчера в многоборье). Ее прыжок судьи оценили в 13,849 балла. Любопытно, что двое из восьми арбитров, судивших этот вид соревнований, при каждом прыжке вставали со своих мест, расположенных в паре метров от «козла», и отходили еще метра на два. «Чтобы лучше видеть динамику прыжка», —пояснила корреспонденту «Татар-информа» одна из рефери.

Серебряную медаль в опорном прыжке завоевала Элеонора Афанасьева из Новгорода, на ее счету 13,383 балла. Бронза у краснодарки Юлии Бирюли — 13,116 балла. В целом всё прошло чинно и спокойно.

А вот девичий спор на брусьях вызвал массу самых разных эмоций у переполненных трибун, горячо и дружно поддерживавших выступления всех гимнасток. Здесь имело место и блистательное исполнение сложных элементов, и грубые ошибки, стоившие медалей некоторым фавориткам.

Примечательно, что первой к брусьям вышла вторая из приехавших в Казань на турнир чемпионок Олимпийских игр в Токио — 16-летняя представительница Ростова-на-Дону Владислава Уразова.

После выступления Уразовой сидевшая рядом на трибуне арбитр, завершившая свою работу, пояснила, что Владислава в данный момент находится не в лучшей форме — в отличие от времен Олимпиады. Оценка Уразовой, 14,233 балла, показала, что победительницей она точно не будет. Вторая олимпийская чемпионка, Листунова, не смогла на брусьях продолжить свой «золотой» путь на турнире. В целом неплохо исполнив все обязательные элементы, Виктория на соскоке упала и приземлилась на «пятую точку», допустив грубую ошибку. В итоге на ее счету всего 14,000 балла.

Уроженка Зеленодольска — 17-летняя мастер спорта Мария Минаева, ставшая вчера серебряным призером в многоборье, выступала на брусьях последней, восьмой по счету. Она не справилась с нервами, допустив ряд грубых ошибок, что завершило ее участие в этом виде программы на восьмой позиции.

Чемпионкой в этом виде программы после уверенного выступления стала 20-летняя москвичка Ульяна Перебиносова, чья оценка говорит громче всего — 14,900 балла. Серебряная медаль на счету Арины Семухиной (14,566), тогда как бронза у Уразовой (вторая за два дня).

Завершили программу дня юниорки. В опорном прыжке лучший результат показала москвичка Анна Есипова, ее землячка и тезка Анна Калмыкова стала второй, а третья — Людмила Рощина из Анапы.

Спор юниорок на брусьях выиграла москвичка Кустова Диана, тогда как серебро у представительницы Чебоксар Кати Андреевой. Третьей стала москвичка Калмыкова, завоевавшая за вечер серебро и бронзу.

Завтра женский чемпионат России завершится. На следующей неделе начнут состязаться в казанском Центре гимнастики лучшие гимнасты страны.