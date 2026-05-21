Триумф «Динамо», теневой фаворит Алекно и падение «Зенит-Казань»: итоги сезона Суперлиги

В волейбольной Суперлиге России подошел к концу сезон-2025/26. О главных интригах чемпионата: кто удивил, а кто разочаровал - в материале «ТИ-Спорта».





Коллектив Константина Брянского - открытие Суперлиги в сезоне-2025/26

На прошлой неделе завершился волейбольный сезон в российской Суперлиге. Итоговым турниром, закрывающим сезон, стал Кубок России. Титул в финале между собой разыграли питерский «Зенит» и московское «Динамо». Последние стали обладателями может быть не самого важного, но знакового трофея.

Кроме того, ранее подопечные Константина Брянского оформили чемпионство в Суперлиге, обыграв казанский «Зенит» в финальной серии. Для команды Алексея Вербова, как для победителя прошедшей «регулярки», должно быть не просто было воспринять, что его команду дважды подряд в итоговых турнирах обошел коллектив, находящийся ниже в таблице. Регулярный сезон «Динамо» завершило на третьем месте.

Стоит отметить выступления столичной команды под конец чемпионата и тот настрой, с которым они ввязались с командой Владимира Алекно в борьбу за второе место. В течение сезона «сине-бело-голубым» удавалось обходить своего главного питерского оппонента. Оба соперника сезон завершили с одинаковым количеством побед и поражений, но «Зенит-СПб» обошел «Динамо» по разнице мячей и на пару очков в таблице.

Стоит вспомнить и старт чемпионата, когда во время предсезонного турнира «Динамо» стало победителем Кубка Победы, одолев в финале «Зенит-СПб». Так что за прошедший сезон Константину Брянскому не должно быть стыдно и стоит поблагодарить свою команду за самоотверженность и самоотдачу. Пожалуй, столичный коллектив претендует без преувеличения на звание главного открытия текущего сезона. Даже несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом в регулярном сезоне они выступили чуть хуже (в сезоне-2024/25 «Динамо» заняло второе место), опустившись на одну позицию, зато выдали отличный финал, завоевав два титула.

Подопечные Алексея Вербова разочаровали на финише

Казанский «Зенит» откровенно прошедший сезон-2025/26 провалил. При этом команда Алексея Вербова вступила в чемпионат в статусе фаворита, сходу набирая очки в «регулярке». Татарстанцы прошли сезон лишь с двумя поражениями, притом оба от новосибирского «Локомотива» и надежно застолбили первую строчку в рамках предварительного этапа. Таким образом, они отодвинули ближайших преследователей, питерский «Зенит» на значительные шесть очков.

Во второстепенных турнирах казанцы одержали победу лишь в Суперкубке над «Локомотивом» (3:1). В плей-офф чемпионата уступили в финале «Динамо», а в Кубке России дошли до стадии полуфинала, после которой проиграли в матче за третье место новосибирскому «Локомотиву». Коллектив из Казани разочаровал в прошедшем сезоне. А вот сам чемпионат показал, что в российском волейболе есть, как минимум, три-четыре стабильных коллектива, которые могут составить живую конкуренцию друг-другу. И даже пошатнуть позиции и сбросить с трона некогда непререкаемого за последние годы авторитета – казанский «Зенит».

Вероятнее всего, внутри татарстанской команды в будущем сезоне не избежать перестройки. Соперники изучили сильные стороны казанцев и научились против них играть. Концовка сезона наглядно продемонстрировала, что коллектив Алексея Вербова можно обыгрывать и даже лишить их титулов.

У команды Владимира Алекно большие перспективы на будущий год

«Зенит-СПб» еще одна команда, которая предвосхитила свои возможности и смогла в короткие сроки достичь на данный момент может и не самого высокого результата, но во всяком случае приблизиться к нему. В течение сезона о наставнике питерцев Владимире Алекно неоднократно говорили как о специалисте, который, пожалуй, перегорел в своей деятельности и близок к очередному кризису, случившемуся у него после работы в казанском «Зените». Напомним, тогда Алекно покинул поста казанского клуба по причине усталости.

При этом все понимали, что у питерского коллектива большой потенциал и ему есть куда расти. И тот скачок, который совершили подопечные Владимира Алекно всего лишь за один сезон – дорогого стоит. Речь идет о прошлогоднем результате и пятом месте по итогам регулярного чемпионата. В нынешнем году команда из Северной столицы стала серебряным призером «регулярки» и Кубка России.

Пока команда с берегов Невы не настолько сильна, чтобы полноправно заявить о своем лидерстве. Однако путь, проделанный за два года, говорит о Владимире Алекно, как о грамотном специалисте и профессионале. В настоящий момент его команда в лидерах. В случае, если питерский коллектив продолжит работу в том же направлении, то на будущий сезон у него есть все шансы побороться за звание фаворита в российском волейболе.

Характер коллектива Пламена Константинова – залог успеха

Еще одна команда, впечатлившая по ходу сезона – это новосибирский «Локомотив». Подопечные Пламена Константинова хоть и не улучшили итоговый общекомандный результат, завершив сезон также на четвертой строчке, зато на протяжении практически всего предварительного этапа шли на втором месте и даже пару раз возглавляли турнирную таблицу чемпионата, притесняя казанский «Зенит».

В минувшем сезоне ставки на главного конкурента лидеров Суперлиги – команду Алексея Вербова, претендовали именно новосибирцы. «Локомотив» - это единственная команда, против которой у казанцев не хватало противоядия. В сезоне-2025/26 татарстанцы уступили дважды и оба раза «Локомотиву» - у себя дома и на выезде. В «Финале шести» «железнодорожники» снова одолели татарстанцев в матче за третье место.

Команда Пламена Константинова была второй, шедшей в сезоне с двумя поражениями. Однако под конец «регулярки» новосибирцы чуть забуксовали, уступив еще в четырех встречах и со второго места медленно опустились на четвертое. При этом стоит отметить, что несмотря на относительно молодой средний возраст новосибирского коллектива, у команды болгарского специалиста очень волевой и неуступчивый характер. Последний во много раз выручал «железнодорожников» из беды во время важных матчей в сезоне.