Триумф Арефьева и вопросы к защите. Как вратарь из ВХЛ подарил «Ак Барсу» победу над ЦСКА

Фото: ak-bars.ru

А что, так можно было? Почему Арефьев не играл в Чепеповце?

Как мы и предполагали в анонсе к матчу, вратарский вопрос станет ключевым в этом поединке. Если голкипер войдет в игру удачно, а оборона сыграет грамотно, то надеяться на положительный результат возможно. Почувствовал момент довольно тонко и тренер ЦСКА Илья Воробьев. Он даже решил не выпускать разнервничавшегося Ивана Просветова и выпустил Дмитрия Гамзина. Бэкап ЦСКА сыграл неплохо, но и «барсы» не сильно загрузили работой.

А вот с историей Максима Арефьева все вышло куда интереснее. Его выход на лед после провала Глеба Носова в Череповце в московском матче напрашивался. Тренеры признали ошибку и сделали ставку на основного голкипера «Барса». И это привело к шикарному и главному сюжету всего игрового для в КХЛ с внезапным прорывом молодого вратаря из низов к славе и признанию. Еще на прошлой неделе он играл в стареньком Дворце Спорта с ХК «Норильск», а вчера вышел с гербом республики на джерси противостоять самой титулованной команде страны на ее льду. И стал спасителем «Ак Барса». Тут возникает резонный вопрос: почему в Череповце Арефьев сидел на лавке в Череповце?

Накануне уже в первом периоде Максим после броска практически в упор ловил шайбу ловушкой. А уже через четыре минуты его спасение после выхода «армейцев» один в ноль стало началом голевой контратаки.

Несколько супер-спасений 21-летний голкипер выдал уже в третьем периоде, когда казанцам во что бы то ни стало нужно было сохранить минимальное преимущество. Сначала он показал свое умение быстро перемещаться как игрок ЦСКА объехал ворота, и вытащил щитком бросок Долженкова с пары метров. А потом вновь спасал, прижавшись к каркасу ворот после броска Максима Мамина. И это только самые яркие моменты.

Всего на счету Арефьева 38 спасений из 39 бросков (!) ЦСКА. Это фантастические 97.4% отраженных бросков.

Фото: ak-bars.ru

Причем, это далеко не статистические броски для галочки – буквально каждая опасная атака завершалась либо расстрелом с близкого расстояния, либо замыканием на пятаке. Тюбетейка у молодого голкипера не просто заслужена – теперь перед Глебом могут открыться большие возможности в системе «Ак Барса». А вот Амиру Мифтахову и Тимуру Билялову стоит беспокоиться за комфортное место в первой команде «барсов».

Но почему команда подарила этот бенефис Арефьеву?

Однако стоит признать, что команда сделала все, чтобы Максим Арефьев показал себя в этом поединке. Проблемы с обороной и периодические удаления способствовали блокбастеру, который мы увидели на «ЦСКА-Арене».

Даже Артем Галимов в перерыве во время флэш-интервью честно признавал, что команда Максиму помогает плохо, а в основном удаляется и сидит в меньшинстве. «Уже можно легкие выплюнуть», - попытался пошутить Галимов. А после этого в третьем периоде сам же едва не привез, проиграв борьбу за своими воротами – снова Арефьеву пришлось подчищать расстрел в упор.

Нельзя сказать, что 10 минут штрафа – это непоправимая катастрофа. Но в игре с таким соперником и молодым голкипером в воротах, у которого за плечами один неполный поединок в КХЛ – это непозволительная роскошь.

Можно рассматривать 39 нанесенных бросков как шанс выдать матч жизни вратарю, но, с другой стороны, это тревожный звонок. Значит, оборона просто не успевала накрывать оппонентов.

Благо «Ак Барсу» подфартило в эпизоде с первой заброшенной шайбой и неплохо индивидуально разобрался в эпизоде Артем Галимов со вторым голом. Оба эпизода сложно назвать вытекающими из логики игры и подготовленным планом «Ак Барса». Сложилось много звезд и поймал кураж Арефьев. Но игра могла пойти по другому сценарию. По статистическим показателям казанцы были хуже ЦСКА во всем, кроме заброшенных шайб.

Фото: ak-bars.ru

«В первом периоде был выход «три в два», игрок ЦСКА отдал на правый фланг, и я поймал шайбу в той ситуации. Возможно, если бы я пропустил в том моменте, то посыпался. А так этот эпизод помог мне втянуться», - делился Арефьев.

Впрочем, Анвар Гатиятулин считает, что дело исключительно в строгости и игре по заданию. Странно это слышать при таком количестве бросков по воротам «Ак Барса».

«Попросили сыграть строго по заданию, парни – молодцы, с первого вбрасывания придерживались игровой дисциплины. Была хорошая самоотдача. Во втором периоде было много меньшинства, здесь требовалась концентрация. Весь матч провели с предельной концентрацией», - заявил наставник «Ак Барса».

Артем Галимов продолжает рвать, а где Петан?

Всего 2 броска нанес за весь матч канадский форвард Ник Петан во вчерашнем матче. При этом его игровое время нельзя назвать плохим – 18:18 и 20 смен. Выпускали его и в спецбригаде большинства также слева, и все также слабо. Это уже второй матч Николаса против ЦСКА, когда он не смог показать ничего примечательного. Мы уже отмечали, что пора канадцу дать поиграть на привычной позиции в центре. Возможно, тренерский штаб это поймет к игре с «Сочи».

Зато после некоторой паузы вновь заявил о себе громко Артем Галимов. Да, бывает, что он замолкает на пару-тройку матчей. А когда уже кажется, что он снова уйдет в забвение, 95 номер снова выдает трюк, заставляющий вспоминать, что это хоккеист с выдающимся талантом.

Фото: ak-bars.ru

У него вчера был внушительный айс-тайм в 20:16 – это второй показатель после Кирилла Семенова (20:32). Отыгрывал Артем как в большинстве (3 смены), так и в меньшинстве (аж 04:48 минуты). Судя по всему, Анвар Гатиятулин видит в Галимове универсала под любые задачи, способного и защищаться и обострить. Его победная шайба как раз пришла именно при игре вчетвером.

Где хорошо, там хорошо. Не можем не признать, что ставка Анвара Гатиятулина в этом случае наоборот, сработала на все сто.

У Галимова уже 22 (11+11) очков в 28 играх сезона. В прошлом сезоне за всю регулярку у него было уже всего 5+6. Если он и дальше будет действовать в том же духе, может стать главным «джокером» в руках Гатиятулина в предстоящем плей-офф.