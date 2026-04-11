Триумф Ардашева, демоны Большунова и конец эпохи Вяльбе: Итоги лыжного сезона в России

Лыжный сезон 2025/26 закрепил лидерство Сергея Ардашева и Алины Пеклецовой, пока Александр Большунов пересиливал болезнь, скандалы и заговоры, чтобы закончить триумфом. Коростелев и Непряева вышли «в мир», а лыжную федерацию сотрясли реформы и перестановки в руководстве. Итоги самой событийной лыжной зимы последних лет — в материале «ТИ-Спорта».





Ардашев и Пеклецова – абсолютные и заслуженные победители

Завершившийся лыжный сезон в России расставил новые акценты и представил лидеров, чьи имена теперь прочно ассоциируются с доминированием на трассе. Главными триумфаторами Кубка России 2025/26 стали Сергей Ардашев и Алина Пеклецова — спортсмены, которые выиграли не просто по сумме баллов, а за счет редкой для их возраста стабильности.

У мужчин ожидаемо победу между собой разыгрывали представители Республики Татарстан, пусть и с переменным успехом и своим набором забот у каждого. Разве что Сергей Ардашев, ставший открытием прошлого сезона за счет итогового места в тройке призеров, в нынешнем сезоне стал еще более стабильным и уверенным в себе.

Надев желтую майку лидера в самом начале зимы, он так и не позволил конкурентам ее примерить до финальных стартов. Его преимущество над преследователями оказалось внушительным: 1168 очков против 945 у Александра Большунова. Да, можно делать скидку на то, что Сан Саныч долго вкатывался в сезон после болезни, ведь он буквально до Нового года боролся с недугами и личным кризисом мотивации, в чем сознался уже по итогам финальных гонок в Кировске. Савелий Коростелев тоже уже в декабре переключился на этапы Кубка мира, вернувшись лишь к финалу Кубка России в Апатитах и Кировске, но это не отменяет факта: Ардашев был готов лучше всех.

Под руководством Егора Сорина Сергей совершил качественный рывок, превратившись из спринтера в мощного универсала. Выиграть одновременно общий зачет, дистанционный и спринтерский кубки — достижение редкое. Сергей забрал все «глобусы» в Кубке России, выиграв общий, спринтерский и дистанционный зачеты. Почти каждый старт 27-летнего лыжника заканчивался местом на подиуме, что подтверждает: его победа — не случайность, а результат выхода на пик формы татарстанского спортсмена.

У женщин интрига сохранялась до последних километров в Кировске. Юное дарование из Вологодской области Алина Пеклецова смогла перехватить Большой хрустальный глобус у Евгении Крупицкой, которая лидировала большую часть зимы. Решающим фактором стала многодневка «Тур Большой Вудъявр», где Пеклецова максимально использовала свои сильные стороны. Алина сейчас — один из лучших «дистанционщиков» страны. В этом сезоне она закономерно забрала Малый глобус, лишь дважды за 18 гонок не попав в тройку призеров. Несмотря на то что спринты пока остаются ее слабым местом, функциональная подготовка позволила ей набрать 1004 очка и возглавить итоговый рейтинг. Сама лыжница оценивает свой год на «пять с плюсом», и это справедливо: стать первой в общем зачете Кубка, когда тебе противостоят опытные соперницы, — серьезная заявка на будущее.

А вот именитые татарстанки Вероника Степанова и Дарья Непряева смогли навязать конкуренцию лишь эпизодически. Первой не хватило стабильности, вторая вместе с Коростелевым отправилась покорять европейские трассы.

В целом же сезон показал, что в российских лыжах хватает внутренней конкуренции. Ардашев и Пеклецова доказали, что смена лидеров происходит здесь и сейчас, а их готовность диктовать свои условия на трассе делает следующий сезон еще более ожидаемым.

Александр Большунов: конфликты, заговоры и недостаток мотивации, но по-прежнему Король лыж

Александр Большунов в этом сезоне пусть и не стал победителем общего зачета, но во второй его половине вновь подтвердил статус лидера российских лыж, доведя количество побед на чемпионатах страны до тридцати. Его результаты на Сахалине и особенно в Кировске, где он взял пять золотых медалей из шести возможных, говорят сами за себя. Это было качественное выступление, показавшее, что по чистой скорости и выносливости конкурентов у него по-прежнему немного. Однако спортивные успехи сопровождались затяжным шлейфом внеспортивных инцидентов, сделавших этот год одним из самых нервных в его карьере.

Все началось еще в ноябре, когда на старте Кубка России в Кировске произошел конфликт с Александром Бакуровым. Толчок в спину в полуфинале спринта, после которого молодой лыжник улетел в ограждения, стал главной темой для обсуждения на несколько месяцев вперед. Большунов вместо извинений выбрал тактику обороны, заговорив о провокациях и неком заговоре против себя. Это задало тон всему сезону — Александр выглядел человеком, который сознательно противопоставил себя остальному лыжному миру.

Отношения с медиа и руководством федерации тоже складывались непросто. Отказ общаться с федеральным спортивным каналом и холодная война с Еленой Вяльбе, начавшаяся после публичного осуждения лыжника за поступок против Бакурова и разговоров о его доходах, только подливали масла в огонь. Фраза Вяльбе о зарплате в 140 тысяч рублей была воспринята спортсменом как личное оскорбление. В итоге Большунов в последние дни сезона в Кировске заявил, что против него имелся некий заговор – якобы сервисмены портили его лыжи в начале сезона, из-за чего они просто «не ехали». Смена сервисмена удивительным образом совпала в повышением результатов титулованного лыжника. Болельщикам остается только гадать, что это было – мания заговоров у Большунова или подковерная борьбу между «соркинскими» и «бородавкинскими» действительно имеет место.

Международные неудачи лишь усилили чувство несправедливости у лыжника. Попытка оспорить недопуск на Олимпиаду-2026 в суде CAS провалилась по формальным причинам — апелляцию якобы подали вне установленных сроков. Финальным штрихом стала нелепая история с итальянским марафоном. Ошибка организаторов, указавших у Большунова флаг Казахстана, обернулась его немедленным исключением из протоколов по техническим причинам.

Казалось, что под таким грузом противоречий и психологического давления любой другой мог бы потерять концентрацию или мотивацию. Но Большунов в очередной раз доказал, что умеет превращать спортивную злость в победы. Несмотря на все конфликты, разбирательства и внутреннее напряжение, он смог пересилить эти проблемы и завершить сезон в статусе безусловного триумфатора. Финальные гонки показали: какие бы сложности ни возникали вне трассы, на самой лыжне Александр все равно остается на коне.

Коростелев и Непряева на международной арене: еще не топы, но оставили задел

Сезон 2025/2026 стал для молодых российских лыжников, решивших выступать в нейтральном статусе, серьезной проверкой на прочность. Савелий Коростелев и Дарья Непряева фактически стали представителями нашей школы на международной арене, подтверждая, что она сохраняет конкурентоспособность даже в сложных условиях.

Основное внимание было приковано к Коростелеву, который планомерно входил в мировую элиту. Его результаты на Кубке мира можно назвать качественными и стабильными: Савелий не просто выходил на старт, а реально боролся за высокие позиции в каждой гонке. Самым ярким моментом сезона стала бронза в классической разделке на 10 километров в Лахти. Этот подиум снял все вопросы о том, насколько его форма сопоставима с лидерами мирового рейтинга. По итогам кубкового года Коростелев занял 15-е место в общем зачете и стал вторым в молодежном рейтинге U23, уступив только норвежцу Ларсу Хеггену.

Олимпийские игры в Италии стали для Савелия главным экзаменом. И хотя до медалей дотянуться не удалось, его четвертое место в скиатлоне и пятое в марафоне на 50 километров — это очень достойный результат для дебютанта. В обеих гонках ему не хватило совсем немного, чтобы зайти на пьедестал, но тактическая готовность и способность держаться в группе лидеров против норвежцев и шведов впечатлили экспертов. Коростелев доказал, что может быть универсалом, одинаково эффективно работая и в спринтах, и на длинных дистанциях. Он фактически стал новым лицом наших лыж за рубежом, пока остальные лидеры соревновались внутри страны.

Дарья Непряева в этом году также сделала заметный шаг вперед. Пока ее старшая сестра Наталья пропускала сезон по семейным обстоятельствам, Дарья осваивалась в основном туре. Она заметно переросла уровень перспективной юниорки и стала крепким бойцом основы. Упор в подготовке был сделан на спринтерские дисциплины и классику, где она стабильно заезжала в топ-15 на этапах Кубка мира. На Олимпийских играх Непряева смогла пробиться в финал личного спринта и финишировала шестой. Для первого турнира такого масштаба это несомненный успех. В дистанционных гонках она также выглядела уверенно, постоянно набирая очки и поддерживая реноме команды.

Смена поколений в российских лыжах проходит пусть не без трений, но поступательно. Другой вопрос, что бороться с топами поодиночке, когда норвежцы выстраивают командную тактику, закрывая лидирующую группу «междусобойчиком», — задача практически нереальная. России нужно дожимать и бороться за допуск и других сильнейших россиян, чтобы навязывать серьезную борьбу скандинавам. Полученный Савелием и Дарьей международный опыт должен стать фундаментом для развития сборной в новом олимпийском цикле.

Революция в ФЛГР: конец эпохи Вяльбе, объединенная ассоциация и новые задачи

Что касается борьбы за допуск других россиян на международную арену, то в этом деле под самый конец сезона произошли тектонические сдвиги. Эпоха Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) в ее привычном виде подошла к концу. Новость об объединении всех лыжных видов спорта и сноуборда в единую структуру стала главным административным событием года, фактически поставив точку в многолетнем периоде самостоятельного правления Елены Вяльбе.

Новую «суперфедерацию» возглавил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Его кандидатура получила активную поддержку министра спорта Михаила Дегтярева, что обозначает четкий тренд: управление ключевыми видами спорта переходит от узкопрофильных специалистов к системным политическим менеджерам. Официальная причина такой реформы — оптимизация. В условиях сокращения государственных расходов на спорт содержание раздутых аппаратов нескольких независимых организаций признано нецелесообразным. Отныне министр спорта хочет, чтобы федерации перешли к централизации ресурсов и прозрачному распределению финансовых потоков.

Однако в лыжном сообществе это решение восприняли с изрядной долей скепсиса. Лыжные гонки долгие годы оставались самым успешным и стабильным зимним видом спорта в стране наравне с фигурным катанием, во многом благодаря жесткой вертикали, выстроенной именно Вяльбе. Теперь лыжникам придется делить бюджет и административное внимание со сноубордистами и представителями других дисциплин. Дмитрий Свищев уже поспешил заявить, что прежние руководители останутся кураторами своих направлений.

Впрочем, Вяльбе себя серьезно дискредитировала несколькими высказываниями, на фоне которых о переговорах о возвращении россиян на международную арену речи быть не могло. Рассуждения о силовом воздействии на Лондон — одно из таких. Да и различные перлы а-ля «экзекуции» Ардашева и прочее не могли не повлиять на ее и так пострадавшую репутацию. Перемены назревали.

Лыжный спорт России входит в зону турбулентности, и пока менеджеры делят полномочия, остается лишь надеяться, что спортивные результаты не станут жертвой административных реформ.

Инцидент с собакой на чемпионате России

Чемпионат России, который проходил с 25 февраля по 8 марта в Южно-Сахалинске, запомнился не только борьбой за медали, но и нелепым инцидентом, который едва не привел к серьезным травмам. Во время женского масс-старта на 50 километров на трассу выбежала собака. Арина Кусургашева, шедшая в лидирующей группе, физически не успела среагировать — животное метнулось прямо ей под лыжи. В итоге упала и сама Арина, и шедшая следом Алина Кудисова.

Этот случай фактически вычеркнул обеих лыжниц из числа претенденток на победу, хотя до этого они реально претендовали на высокие места. Несмотря на явную недоработку служб безопасности, серьезных оргвыводов не последовало. Ситуацию, которая заметно повлияла на итоги главной гонки турнира, в итоге предпочли просто спустить на тормозах.

Перевертыш Андрей Вьюхин: дебют биатлониста в лыжах

Переход биатлониста Андрея Вьюхина в лыжные гонки стал одним из самых любопытных сюжетов сезона. Перед началом зимы Андрей перебрался в Челябинскую область, но даже работа с признанным мастером стрельбы Алексеем Волковым не помогла исправить его давнюю проблему с точностью. При этом функционально Вьюхин всегда был одарен очень щедро, что и подтолкнуло его к эксперименту.

Его дебют в лыжном спринте на этапах в Кирово-Чепецке и Кировске получился по-настоящему ярким. Скорости биатлониста хватило, чтобы составить конкуренцию профильным лыжникам, и этот успех предопределил его будущее. Следующий сезон Андрей полностью проведет в лыжных гонках.

В Челябинской области под патронажем губернатора Алексея Текслера сейчас создается мощная команда, и Вьюхин станет одним из ее ключевых активов. В конце концов, в российских лыжах должен быть свой Хедегарт.