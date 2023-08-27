Триллер в Казани: спасение «Рубина» в большинстве, чудо «Динамо», и чем недоволен Рахимов

«Рубин» сыграл вничью с «Динамо», сравняв счет на 95-й минуте матча

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы могли доводить этот матч до победы»

«Доволен ли результатом? Если сравниваешь на последней минуте, то можно быть довольным. Но если брать все течение игры, когда ты ведешь 1:0, когда у соперника на одного игрока меньше, то мы могли доводить этот матч до победы», – сказал на послематчевой пресс-конференции Рашид Рахимов.

Комментарий главного тренера «Рубина» довольно точно описывает чувства казанских болельщиков по итогам игры с «Динамо». Противоречивое впечатление от двух пропущенных голов в большинстве и спасения на последней минуте в домашнем матче с одним из лидеров чемпионата. При таких вводных даже банальный вопрос об эмоциях от результата скатывается к рассуждениям. И сказать четко, доволен ли ты итогом, не получается. Но скорее нет, чем да.

Сценарий первого тайма очень походил на игру недельной давности против «Крыльев Советов». Гости владели инициативой, но в счете вел все равно «Рубин». И, как и неделю назад, помог не складывавшийся из хода игры пенальти. После жуткого промаха с самарцами казалось, что бить его будет кто угодно, но не Мирлинд Даку. Изначально все к этому и шло, мяч в руки взял Умарали Рахмоналиев. Однако после недолгого обсуждения узбекистанец отдал его форварду.

Даку пенальти забил, но настолько неуверенно, что следующий одиннадцатиметровый стоит отдать Рахмоналиеву, Апшацеву или даже Кабутову. Именно эти фамилии после игры Рахимов назвал в числе приоритетных при пробитии с точки.

Мирлинд Даку после промаха с «Крыльями Советов» исправился и забил пенальти «Динамо» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Но с точки зрения психологии забитый мяч явно пошел Даку на пользу. За исключением первого тура против «Локо» албанец провел накануне свою лучшую игру в футболке «Рубина». Помимо гола еще в первом тайме он посадил на желтую Дмитрия Скопинцева, а в начале второго «помог» удалиться Николасу Маричалю, который еще и стал инициатором пенальти.

По всем канонам уругваец должен был стать антигероем матча. Но по иронии судьбы его удаление едва не привело «Динамо» к победе.

Большинство сыграло с «Рубином» злую шутку

Сразу после удаления главный тренер «Динамо» Марцелл Личка снял с игры свою главную атакующую силу, Константина Тюкавина, выпустив центрального защитника. Кажется, чех уже был готов к ничьей. «Рубин» же «почуял запах крови», где-то раскрылся, чтобы добить соперника, но сначала поплатился «пушкой» от Дениса Макарова, а затем сольным проходом и голом тура от Скопинцева.

Вот так большинство сыграло с «Рубином» злую шутку. Зная, что главная сила «Динамо» – быстрые атаки, раскрываться было просто исключено. Однако Рашид Рахимов был с этим в корне не согласен.

«Кто не играет – не ошибается. Но я сказал игрокам, чтобы они быстро реагировали на свои ошибки» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Не сказал бы, что мы раскрылись. Я, наоборот, говорил игрокам, чтобы они продолжали атаковать, но аккуратно. Конечно, тот, кто не играет, не ошибается. Но в первую очередь я сказал игрокам, чтобы они быстро реагировали на свои ошибки», – сказал Рахимов.

Помимо этого, тренер «Рубина» отметил и долю везения в обоих голах «бело-голубых». И если гол Макарова из-за пределов штрафной – событие, к которому мало вопросов, то шедевр Скопинцева специалист оценил словами: «Дай ему еще сто раз так ударить с правой ноги – ни разу не забьет». Сам Дмитрий после игры согласился на спор и попросил уточнить, на что пойдет Рахимов, если ему удастся повторить такой гол снова.

К слову, о голе Макарова. Денис его, как и два года назад, в дань уважения своей бывшей команде праздновать не стал. А после игры отказался от комментариев, быстро ускользнув от журналистов в микст-зоне. Для 25-летнего полузащитника этот гол стал уже седьмым на «Ак Барс Арене»: пять он забивал в Казани за «Рубин» и еще два – за «Динамо».

Фамейе не тренировался с командой почти неделю, но за 30 секунд до конца игры спас «Рубин» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Растренированный Фамейе спас команду от поражения

В последние минуты матча «Рубин» выглядел крайне удручающе. Казанцы в большинстве были не способны ни на одну толковую комбинацию и все, к чему скатывалось численное преимущество, – подачи Кабутова и выносы Сазонова. Благо одна атака у «Рубина» все же прошла – скидка Вуячича, подача Ломовицкого и гол Джоэля Фамейе, который на неделе почти не тренировался из-за травмы.

Однако показателен этот гол был еще и своим празднованием. Вместо того, чтобы на кураже бежать забивать третий, казанские футболисты около минуты потратили на массовое валяние у углового флажка. На вопрос корреспондента «ТИ-Спорт» Рашид Рахимов заявил, что был этим крайне недоволен.

«Я на бровке стал кричать, чтобы они вставали и бежали назад. У нас была еще минута. И в раздевалке я сказал, что мы могли этому голу и позже порадоваться. У нас была минута провести еще хотя бы одну атаку, нужно было быстрее возвращаться и возобновлять игру. У нас еще атака была, но, к сожалению, безрезультатно», – сказал Рахимов.

«У нас была еще минута. И в раздевалке я сказал, что мы могли этому голу и позже порадоваться» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Не обошлось и без традиционного вопроса о потенциальном усилении. Сейчас это уже больше выглядит как какой-то сюр или сарказм со стороны журналистов. Насколько часто раньше на это сетовал сам Рахимов, настолько часто у него теперь об этом и спрашивают. Но ничего нового тренер по этому вопросу, конечно, не сказал: «Работа по трансферам идет».

«Рубин» опустился на 13-е место

Благодаря этой ничьей в турнирной таблице «Рубин» скатился ниже еще на одну строчку. Теперь казанцы с 6 баллами идут 13-ми, уступая по дополнительным показателям «Сочи» и «Локомотиву».

В следующем туре команда Рахимова отправится в Нижний Новгород, где сыграет в последней встрече перед перерывом на игры сборных. Однако еще до «Пари НН» казанцы проведут свой заключительный домашний матч лета. Игра с «Уралом» в рамках Кубка России состоится уже во вторник, 29 августа. Что примечательно, в 15.00 по московскому времени!

Матч «Рубин» – «Динамо» в Казани посетили 6948 зрителей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кто ставил игру в будний день так рано, еще непонятно. Ясно лишь то, что этот «кто-то» явно не хочет видеть на кубковой игре посещаемость выше, чем на матчах чемпионата. Встречу с «Динамо», к слову, посетило 6948 зрителей, а на «Крылья» пришло 5575. На «Урале» людей будет явно меньше. Что до самой игры, то, по словам Рахимова, изменения в составе точно будут.

«Понятно, что изменений в составе будет много, но нужно понимать, кто у нас сможет выйти. Пока не знаем. У нас меньше трех суток до игры остается, матч в 15.00. Изменения будут. И здесь не стоит вопрос о том, делать ставку на кубок или нет, потому что помимо матча с «Уралом» нужно думать и о матче с Нижним Новгородом», – подытожил наставник «Рубина».

«Рубин» (Казань) – «Динамо» (Москва) – 2:2 (1:0, 1:2). 26 августа 2023. Казань. «Ак Барс Арена»

Голы: Даку, 45 (с пенальти); Фамейе, 90+5 – Макаров, 60; Скопинцев, 75

Состав «Рубина»: Дюпин (в), Кабутов, Мартынович (к) (Лисакович, 81), Вуячич, Грицаенко, Ломовицкий, Иву, Рахмоналиев (Апшацев, 70), Зотов (Иванов, 81), Кузнецов (Фамейе, 70), Даку