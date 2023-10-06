Триллер «Ак Барса» и «Авангарда»: эмоции Радулова, драма Жафярова и уровень плей-офф

«Ак Барс» обыграл «Авангард» со счетом 5:4. Победный гол в овертайме забил Александр Радулов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Первый матч уровня плей-офф в сезоне, но…

Матч с взрывной концовкой и победным голом Александра Радулова (5:4 ОТ) стал словно продолжением серии финала Востока прошлого сезона. Тогда «Ак Барс» и «Авангард» выдали жаркую серию. Первая игра этого сезона была похожа на матч плей-офф. Уже после игры главный тренер омичей Михаил Кравец сходу подтвердил это предположение:

«Хорошая игра, боевая. Сначала мы вели в счете, а «Ак Барс» нас догонял, потом наоборот. Игра даже была похожа на плей-офф, с хорошей мужской борьбой. Считаю, мы хорошо провели вторую часть выезда <…> Забрали очко у хорошей команды, готовимся к следующей игре», – сказал Кравец.

На уточняющий вопрос, показалось ли наставнику «Авангарда», что этот «Ак Барс» стал опаснее, чем был весной, он также ответил утвердительно.

«Я считаю, что эта команда сильнее стала. Здесь сохранили практически всех сильных игроков, пополнили состав Яшкиным, Жафяровым, хотя он сегодня не играл. Команда стала сильнее», – подчеркнул Кравец.

Михаил Кравец: «Хорошая игра, боевая. Даже была похожа на плей-офф, с хорошей мужской борьбой» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Действительно, встреча напоминала уровень плей-офф почти по всем признакам: по самоотдаче игроков, по накалу, по сюжету с шикарной развязкой и личной драмой. Но есть один нюанс. Это огромное количество ошибок и брака. Несмотря, на итоговую победу, «Ак Барс» совершил больше потерь – 10:4. Правда, «барсы» нивелировали это блокированными бросками (20).

Простой пример: один лишь Егор Мартынов три раза убегал на рандеву с Артуром Ахтямовым только за первую половину встречи. Один из таких выпадов завершился пропущенным голом. Шайба к нему приходила не только после шикарных передач Владимира Ткачева, но и вследствие нелепых отскоков и потерь.

Благо, в этот день шайба у хозяев, что называется, пошла, а у Александра Радулова, наконец «поперло». Но количество брака оставляет желать лучшего, и Зинэтула Билялетдинов понимает и признает это сам. На каждой пресс-конференции он отмечает, что еще есть над чем работать. И если бы сейчас, действительно, шел плей-офф, такой безалаберности «Ак Барсу» бы никто не простил. Время есть.

На каждой пресс-конференции Билялетдинов отмечает, что «Ак Барсу» еще есть над чем работать Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Радулова прорвало?

11 матчей Александра Радулова и 5 игр Дмитрия Яшкина без голов – такова была пауза в сезоне у двух главных лидеров «Ак Барса» до матча с «Авангардом». И с кем еще прерывать эту черную полосу, если не с одним из главных конкурентов конференции?

Вчера поначалу Радулов вновь много разговаривал, перекрикивался с партнерами и спорил с судьями. Эта манера поведения могла привлекать, когда у него шли голы. И когда казалось, что его нервозность снова не даст ему прервать «сухую» серию, дело пошло.

Сначала он запульнул шайбу в перекладину из левого круга вбрасывания, а вскоре и распечатал ворота. Долгожданный гол и последующий взрыв эмоций Радулова – квинтэссенция всех неудач и внутреннего напряжения, которое копилось в нем. Даже для эмоционального Александра это празднование было сверхоткровенным. Он радовался как юниор, забивший свой первый гол на «Золотой шайбе». Что ни говори, но в равнодушии к игре и неудачам капитана уличить точно нельзя.

Долгожданный гол и последующий взрыв эмоций – квинтэссенция неудач и внутреннего напряжения, копившихся в нем Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Молчать в 11 играх со средними командами стоило хотя бы для того, чтобы в итоге красиво выстрелить дуплетом в матче с принципиальным соперником. Ну чем не красивая развязка замысловато закрученного триллера, в котором все ждут хэппи-энда, и он превосходит все ожидания?

Но в своей привычной манере призовем, пожалуй, пока не петь дифирамбы. Жафяров и Свечников тоже проводили «разовые акции», а потом затухали вновь. Капитану нужно срочно поймать эту волну и больше не отпускать. Как оказалось, даже такой опытный мастодонт, как Радулов может растерять голевую «чуйку». Надеемся, что теперь он обретет равновесие.

Дамир Жафяров вновь вне игры. Пора отпускать?

Два матча отсутствовал в составе Жафяров и, судя по всему, не должен был сыграть во вчерашнем поединке. Еще на утренней предматчевой раскатке нападающий тренировался отдельно от основной группы. Что именно произошло за небольшой промежуток времени между тренировкой и матчем – неизвестно. Но Максима Быкова и Семена Терехова в составе не оказалось, а вот Дамир получил свое место в составе тринадцатым нападающим.

«Почему не получилось его использовать? Потому что другие играли так, как надо было играть» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казалось, это был отличный (возможно даже последний) шанс, который ему выпал по стечению обстоятельств. И за который нужно цепляться.

Как итог, за три периода его игровое время составило 0 минут. Смотреть на его грустно-задумчивое лицо на скамейке было не просто обидно, а больно. Нападающего попросили одеться тринадцатым, чтобы тот просто смотрел хоккей среди партнеров. При его статусе и зарплате это в чем-то даже унизительно.

На просьбу «ТИ-Спорт» прокомментировать такие экстренные перестроения, Билялетдинов ничего конкретно не ответил. Лишь заявил, что хотели попробовать форварда в игре, да не попробовали.

Мы решили «раздеть» его на игру. Но, к сожалению, не получилось его использовать в игре. Будем готовить его дальше.

Почему не получилось его использовать?

Потому что другие играли так, как надо было играть.

Вы дадите ему шанс в следующих играх?

Посмотрим, – сказал наставник «Ак Барса».

Смотреть на грустно-задумчивое лицо Жафярова на скамейке было не просто обидно, а больно Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По тем сигналам, которые приходят из клуба, напрашивается один вывод – Дамир так и не прижился в «Ак Барсе». И проиграл конкуренцию даже не партнерам, а себе и хоккею, который ставит Билялетдинов. Так уж выходит, что довольно средний по голевому чутью и техническим данным Кирилл Петров сегодня попадает в картинку Билловской игры больше, чем техничный игровик с хорошими руками и скоростью Жафяров.

Надеемся, что свой шанс Дамир все-таки получит и ухватится за него. Но с таким отношением, какое сегодня демонстрируется к игроку, кажется, он и сам скоро пожелает попробоваться где угодно, но не в «Ак Барсе».