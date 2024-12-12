Триколор как символ единства: в Казани проходит акция по раздаче лент ко Дню Конституции

В День Конституции России, 12 декабря, в казанском IT-парке имени Башира Рамеева прошла акция по раздаче лент в цветах российского триколора. Это мероприятие было организовано в рамках республиканского форума гражданского участия «Наш Татарстан».

Ленты должны были стать не просто ярким элементом одежды, но и символом единства народов Российской Федерации. Участники акции охотно делали фотографии, демонстрируя полученные ими аксессуары. По словам организаторов, цель акции заключалась в популяризации национальной идентичности и гражданской активности.

«Цветные ленты триколора стали символом единства и солидарности народов России. Мы хотим привлечь внимание граждан к правам и обязанностям, закрепленным в Конституции, а также стимулировать патриотизм и любовь к своей стране. Я очень рад быть частью сегодняшнего мероприятия, ведь мне всегда нравилось помогать людям и участвовать в организационных мероприятиях», — прокомментировал акцию волонтер республиканского молодежного форума «Наш Татарстан» Савва Щербаков.

Организаторами мероприятия выступили Министерство по делам молодежи РТ и Татарстанское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

В завершение мероприятия организаторы поблагодарили всех, кто пришел на акцию, и призвали активно участвовать в жизни общества, принимая осознанные решения на выборах и в других ситуациях.

По мнению инициаторов, акция по раздаче лент в цветах государственного флага является ярким символом празднования Дня Конституции РФ и напоминает о важности участия граждан в формировании будущего страны.