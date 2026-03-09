Тридцатка Большунова, прорыв Непряевой и медаль Коростелева: итоги лыжного уикенда

Настоящим триумфом татарстанских лыж ознаменовался Международный женский день: Большунов продолжил доминировать на ЧР, а Коростелев и Непряева громко заявили о себе на Кубке мира в финском Лахти. Как Сан Саныч взял свое тридцатое золото, а Савелий первые медали для России за четыре года – в обзоре «ТИ-Спорта».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Тридцатое золото Большунова: «Король лыж» окончательно вернулся!

День прорывов татарстанских лыжников начался на Дальнем Востоке, где завершался трехнедельный чемпионат России. Александр Большунов подошел к ЧР после череды болезней, непростого периода восстановления и целого ряда скандалов и приехал на Дальний Восток не в статусе «неуязвимой машины», а в роли расчетливого тактика.

И на чемпионате России Сан Санычу равных просто не было – он уже выиграл в «разделке» классическим стилем 25 февраля, в спринте свободным 1 марта и в смешанной эстафете в составе первой команды Республики Татарстан (вместе с Вероникой Степановой) на тех же прошлых выходных.

Четвертое золото (и в сумме – тридцатое на чемпионатах России) напрашивалось. Однако перед заключительной гонкой вновь «что-то пошло не так» – перед мужским марафоном на 50 километров на остров обрушился мощный снегопад, из-за чего подготовка трассы затянулась до глубокой ночи. В итоге дистанцию удалось привести в порядок, но само полотно осталось достаточно мягким, что в сочетании с высокой влажностью сделало прохождение марафона изматывающим испытанием на выносливость. Так что тактические заготовки Большунова явно были подпорчены.

Но мастерство, как говорится, не растеряешь – умение распределять силы по дистанции остается главным козырем «Короля лыж». На протяжении почти всей гонки он сознательно не форсировал события, позволяя конкурентам вести пелотон и тратить силы на борьбу со свежим снегом. Андрей Мельниченко из ХМАО и Евгений Семяшкин из Коми долгое время задавали темп, надеясь на сенсацию, но за пять километров до финиша Большунов включил тот самый режим, против которого в российских мужских лыжах пока нет приема.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Развязка получилась классической: мощный, раскатистый шаг Большунова на финальных подъемах буквально деморализовал преследователей. Александр пересек финишную черту в гордом одиночестве с результатом 2:15.52,5, привезя ставшему вторым Мельниченко внушительные 40,3 секунды отрыва. Семяшкин, отставший от победителя на 41,2 секунды, замкнул тройку призеров.

Тридцатый титул чемпиона страны – цифра магическая, но за ней скрывалось честное и даже суровое признание самого чемпиона. Сразу после финиша Большунов был непривычно самокритичен, отметив, что победа далась «на зубах».

«Сегодня удалось выиграть. В принципе, как это раньше получалось, с отрывом. Но пока не то самочувствие, не то состояние, когда ты можешь уверенно бежать и выигрывать. Пока это еще не то состояние. Но я рад, что обретаю его. Уже могу бороться с ребятами и показывать быстрые секунды», – отметил Александр после гонки.

Этот результат закрепил лидерство Татарстана в общекомандном зачете чемпионата. Сахалинский ЧР показал, что даже в условиях неоптимальной формы Большунов способен грамотно использовать ошибки конкурентов и что списывали его со счетов в последние годы преждевременно. «Король лыж» вернулся, как и в прошлом году, ко второй половине сезона.

В шаге от подиума: прорыв Непряевой в Лахти

А на международной арене тем временем отстаивали честь страны уже представители следующего поколения лыжников, также представляющие Татарстан. На 9-м этапе Кубка мира в финском Лахти наша Дарья Непряева выдала, пожалуй, самую яркую и эмоциональную гонку в своей карьере. В классической «разделке» на 10 километров она остановилась лишь в шаге от заветного подиума, финишировав четвертой. И хотя в спорте 4-е место часто называют «деревянной медалью», для 23-летней Дарьи этот результат на глазах у всей лыжной элиты планеты стал сродни победе.

Скриншот видеотрансляции

Гонка в Лахти заставила российских болельщиков изрядно понервничать. Начало дистанции для Непряевой выдалось тяжелым и тягучим: на первой отсечке она затерялась в протоколе, показав лишь 23-й результат. Казалось, что такой старт сулит очередной «рабочий» прогон без претензий на высокие места. Однако характер Дарьи проявился именно тогда, когда мышцы начали забиваться от усталости. С каждым километром она буквально съедала время соперниц. Ко второму контрольному пункту россиянка взлетела на 6-ю строчку, а за полтора километра до финиша и вовсе шла по графику бронзовой медали, уступая 3-му месту ничтожные 4 секунды.

Развязка на последних метрах дистанции получилась по-настоящему валидольной. Дарья боролась за каждое отталкивание, но на заключительном подъеме чуть не хватило свежести, чтобы сдержать натиск опытнейшей американки Джессики Диггинс. В итоге победу в гонке праздновала шведка Фрида Карлссон, показавшая время 25:57,6. Вслед за ней с отставанием в 4,1 секунды финишировала еще одна представительница Швеции Линн Сван. Третью строчку вырвала Диггинс, опередившая Непряеву на 10 секунд. Дарья финишировала с итоговым отставанием от лидера в 16,5 секунды, но при этом сумела оставить позади таких легенд мировых лыж, как норвежка Хейди Венг (5-е место) и скоростная шведка Йонна Сундлинг.

Для Непряевой этот успех в Финляндии – важнейший психологический прорыв. Долгое время оставаясь в тени своей титулованной сестры Натальи Терентьевой, Дарья доказала, что способна в одиночку сражаться с «красными машинами» из Скандинавии. Тот факт, что она навязала борьбу лидерам общего зачета на такой сложной, рельефной трассе, говорит о выходе на новый уровень. Теперь на ее счету 684 очка и 16-е место в мировом рейтинге, но куда важнее та уверенность, которую она обрела в Лахти.

Не только Большунов: как Коростелев вернул Россию на подиум Кубка мира

Если успех Непряевой в Лахти стал громким предупреждением для элиты, то выступление Савелия Коростелева в мужском масс-старте на 20 километров классическим стилем наконец-то принесло долгожданную медаль. Бронзу российского лыжника даже сенсацией назвать язык не повернется, ведь предыдущие этапы Кубка мира и Олимпиада в Милане сигнализировали, что Савелий уже близко к мировой элите и не хватает лишь каких-то нюансов, чтобы он наконец-то взошел на пьедестал.

Скриншот видеотрансляции

22-летний Коростелев навязал борьбу признанным лидерам мировых лыж и вырвал первую для России медаль Кубка мира за последние четыре года. А заодно и вновь поднял тему, можно ли его считать достойным сменщиком Большунова на международной арене. Прогресс налицо.

Гонка в Лахти с первых километров превратилась в тактические «кошки-мышки», где норвежцы пытались измотать пелотон рваным темпом. Савелий держался в голове группы с хладнокровием опытного бойца. Когда на финальном подъеме Йоханнес Клебо предпринял свой фирменный «электрический» рывок, Коростелев был единственным, кто попытался зацепиться за спиной великого норвежца. Лишь на финишной прямой Пол Голберг сумел на опыте оттеснить россиянина на третью строчку. Клебо финишировал первым с результатом 48:00,1, Голберг проиграл ему 0,7 секунды, а Савелий замкнул тройку призеров, уступив лидеру всего 1,5 секунды.

Даже сам великий Йоханнес после гонки признал, что Савелий преподносит сюрпризы.

«Здорово, что он сделал такой шаг вперед в этом сезоне. Когда он появился в Давосе, мы думали, что ему далеко от топ-результатов. Однако он медленно, но верно двигался вперед. Он начинает уверенно демонстрировать высокий уровень и будет еще лучше в следующем году», – сказал Клебо в эфире телеканала Viaplay.

Эмоции после финиша били через край. Савелий записал в телеграм-канале «кружок», в котором даже слова не понадобились – глаза говорили за себя.

Фото: телеграм-канал «Комитет спортсменов»

Однако, уже комментируя эту бронзу, Коростелев включил режим «скромника с синдромом отличника», который недоволен результатом, пока тот не станет лучшим.

— Первый в карьере подиум на Кубке мира. Что ты чувствуешь?

— Для меня это небольшая победа.

— Лишь небольшая?

— Да, потому что есть два парня выше меня, – со смехом заявил Коростелев в эфире Viaplay.

Успех Савелия стал историческим моментом для российских лыж в целом. После долгого перерыва Россия (пусть пока без флага) возвращается на подиум Кубка мира, и символично, что сделал это представитель новой волны. Оставив позади таких мастодонтов, как Эрик Вальнес и Калле Хальварссон, Савелий подтвердил свой статус универсала, способного терпеть в классике и выдавать мощный финиш. Для Коростелева этот успех лишь начало пути, но тот факт, что первая медаль пришла именно в классической гонке, говорит о его огромном потенциале. Теперь в календаре мировых лыж снова есть имя, которое заставляет норвежцев понервничать.