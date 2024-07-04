Тридцать три года назад Шаймиев вступил в должность Президента Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тридцать три года назад, 4 июля 1991-го, Минтимер Шаймиев, ныне — Государственный Советник РТ, на сессии Верховного Совета Татарской ССР официально вступил в должность Президента Татарстана. Об этом сегодня напоминает телеканал «Татарстан 24».

«Торжественно клянусь верно служить народу Татарской ССР, укреплять и защищать суверенитет Республики Татарстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности Президента Татарской Советской Социалистической Республики», — поклялся политик, положив руку на республиканскую Конституцию.

До этого, 13 мая, в Конституцию Татарской ССР были внесены изменения, связанные с учреждением поста Президента Республики Татарстан. Затем Шаймиев был утвержден депутатами Верховного Совета ТССР как единственный кандидат на эту должность.

Телеканал в связи с этим отмечает, что ни один из не зарегистрированных тогда альтернативных кандидатов не смог собрать необходимые для выдвижения 50 тыс. подписей жителей республики. Минтимер Шаймиев, напротив, заручился поддержкой 202 417 избирателей.

Первые в истории Татарстана выборы Президента республики прошли 12 июня 1991 года — в один день с выборами Президента РСФСР, на которых победил Борис Ельцин. В Татарской ССР на тот момент насчитывалось 2 млн 529 тыс. избирателей, имелось 60 избирательных округов и 2596 избирательных участков.

В голосовании за Президента республики приняли участие 1 602 476 человек — 63,4% от числа граждан, включенных в списки. За Минтимера Шаймиева был подан 1 131 091 голос (70,6%).