Трибьют-группа The BeatLove исполнила легендарные хиты The Beatles в Казани

Единственная официальная трибьют-группа The BeatLove выступила в Татарской филармонии с грандиозным театрально-музыкальным шоу в рамках XV Международного фестиваля искусств «Филармониада». В этот вечер казанским любителям музыки выпал шанс не только услышать легендарные хиты The Beatles, но и окунуться в особую атмосферу шестидесятых годов XX века, когда по «битлам» сходил с ума весь мир.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Сама группа «The BeatLove» — это четверо музыкантов, которые мастерски копируют внешность, голос и манеру поведения на сцене знаменитой «ливерпульской» четверки. Эффект полного погружения также добавляют винтажные инструменты группы и костюмы, которые полностью соответствуют оригинальным.

Так, в начале концерта четверо музыкантов предстали перед публикой в легендарных черных классических костюмах. Строгие приталенные пиджаки, галстуки, зауженные брюки – такой был внешний вид The Beatles еще в самом начале карьеры. Затем акцент сменился на разноцветные костюмы и вместо «хороших мальчиков» перед зрителями предстали артисты, одетые более свободно и раскованно. Вместо черных костюмов – яркая экстравагантная одежда.

«Я даже и представить себе не могла, что смогу когда-либо послушать песни The Beatles в живую. Музыканты The BeatLove просто невероятные: если первую часть концерта я сидела с открытым ртом и не понимала, как им удается так точно воссоздать кумиров не одного поколения точно, то во второй части у меня словно внутри все взорвалось от удовольствия», - поделилась впечатлениями Дарья Зотова.

The BeatLove мастерски воплотили в жизнь стиль культовой британской группы, начиная от одежды, заканчивая прической. Например, в начале перформанса у музыкантов также как и у «битлов» было парижское каре, которое в 1960-х было одной из самых копируемых стрижек. Затем они предстали перед публикой в новом амплуа – с усами, бакенбардами и длинными волосами.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Условно музыкальный вечер разделился на три части, в которых группа воплотила самые знаковые периоды The Beatles – расцвет, пик «битломании» и заря карьеры. В течение всего вечера казанцы услышали как малоизвестные хиты, так и легендарные, среди них – «Come Together», «All You Need Is Love», «Across the universe», «All The Lonely People», «A Hard Day's Night», «I Wanna Be Your Man» и множество других бессмертных композиций. Особое место в сердце каждого зрителя, несомненно, заняла песня «Yellow Submarine» – вместе с музыкантами ее пел весь зал.

«Люблю песни Beatles, но только в оригинальном исполнении – я очень критично отношусь к любому подражанию их творчества. Но сегодня это был подарок: как-будто и в самом деле побывала на настоящем концерте “ливерпульской” четверки. Голоса, костюмы, интонации и то, как они держатся на сцене – все без фальши, не наигранно и околдовывает зрителя сразу с первой секунды», - рассказала зритель Татьяна Ладыгина.

Дополнило концерт великолепное звучание струнных инструментов одного из самых популярных казанских квартетов «Сапфир» под руководством Эльвиры Игламовой. Вместе с The BeatLove они исполнили аранжировки хитов «ливерпульской» группы, созданные специально для концерта.

Отметим, что в октябре 2014 года группа получила официальное разрешение от российского представительства компании Sony/ATV Music Publishing на исполнение песен The Beatles. С тех пор коллектив успешно гастролирует не только по России, но и по всему миру.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

За плечами The BeatLove 24 концерта в театрах Испании и 11 концертов в Великобритании. Причем, трижды группа выступила на главной сцене легендарного клуба Cavern, где когда-то начинала свой путь знаменитая «ливерпульская» четверка. В России география выступлений группы насчитывает множество городов — от Ростова-на-Дону до Владивостока.

Отметим, что концерт группы The BeatLove – девятый в серии культурных событий XV Международного фестиваля искусств «Филармониада». Впервые фестиваль был организован в 2008 году по инициативе Татарской филармонии имени Габдуллы Тукая. С тех пор «Филармониада» стала визитной карточкой филармонии – за годы фестиваля перед казанцами выступили признанные звезды российской и мировой сцены.