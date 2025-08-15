«Трибуны нам дали энергию»: как «Ак Барс» деклассировал «Нефтехимик» в «эль-татарико»

«Ак Барс» провел второй матч в рамках летних предсезонных сборов. На льду «Татнефть-Арены» казанцами был обыгран «Нефтехимик» (4:1). О деталях разгрома, татарском антураже матча и другом – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

«Лучше, когда пауз между матчами побольше»

Летняя подготовка «Ак Барса» к регулярному чемпионату сезона КХЛ 2025/26 немного видоизменилась по сравнению с прошлым годом. Ранее казанский клуб проверял боеспособность хоккеистов в рамках крупного недельного турнира Пучкова в Санкт-Петербурге. Этим летом он тоже состоится, но будет сокращен всего до трех дней. В конце августа «Ак Барсу» предстоит сыграть со СКА и «Автомобилистом».

В этом году у коллектива Анвара Гатиятулина много именно одиночных матчей. После «Нефтехимика» «Ак Барсу» предстоит две встречи на выезде: против «Лады» в Тольятти и московского «Динамо». А уже далее команда отправится в Санкт-Петербург на турнир Пучкова.

«Какой вариант летней подготовки мне нравится больше? Посмотрим, раньше в турнирах участвовали и в этом году поедем на турнир имени Пучкова, просто он будет покороче. Есть плюсы и минусы – на турнире можно проверить ближайший резерв, но там нет времени на восстановление между играми. Это тоже опасно, вероятность травм возрастает. Сравнивать пока не с чем, посмотрим еще, но лучше, когда паузы между матчами побольше» – сказал Анвар Гатиятулин в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта».

«Ак Барс» деклассировал «Нефтехимик» в «татарском» матче (4:1)

Что касается самого «эль-татарико», то «Ак Барс» довольно буднично расправился с нижнекамским клубом (4:1). Интрига в матче умерла еще в конце третьего периода, когда счет на табло был 3:0 в пользу хозяев. Наставник «Нефтехимика» Игорь Гришин в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорта» довольно прозрачно обозначил причины поражения своих подопечных. Гришин возглавил нижнекамцев лишь в начале июня, а до «Ак Барса» у «волков» был всего лишь один предсезонный матч – против «Челнов». Поэтому строго к поражению «Нефтехимика» относиться не стоит, команда только привыкает к требованиям нового главного тренера.

«Фактически первая игра, если вынести за скобки матч с «Челнами» – там не было ребят из основного состава. Интересная, подвижная летняя игра с большим количеством моментов. Проиграли, но пока команда привыкает к тренерскому штабу, к новым требованиям и упражнениям. Все команды, с которыми я начинаю работать, тяжеловато втягиваются, но спустя какое-то время результаты нашей работы уже видны на льду. Сегодня мы видели нужные отрезки, за которые должны зацепиться. И исправить ошибки, которые привели к пропущенным голам», – отметил Гришин.

В августе у «Ак Барса» изначально был запланирован всего один матч в Казани. Поэтому организовать его проведение клуб захотел по высшему разряду. Бесплатный вход на матч, выступление татарской исполнительницы «Дышать», тематические локации внутри «Татнефть-Арены». В Казани с момента окончания плей-офф для «Ак Барса» болельщики успели соскучиться по хоккею. Поэтому неудивительно, что вчера в «Татнефть-Арене» собралось более 7 тысяч зрителей.

«Соскучились по такой атмосфере, по болельщикам. Приятный сюрприз для нас был, что собрался полный стадион. Понятно, что ребята под нагрузкой, летний хоккей, но трибуны дали нам энергию сегодня», – подчеркнул Анвар Гатиятулин.

Анвар Гатиятулин определился с сочетанием звеньев на следующий сезон?

Второй матч подряд на летних предсезонных сборах «Ак Барс» провел в одних и тех же сочетаниях. Это коснулось как линий атаки, так и линий обороны. Симпатичное очертание приобрело первое звено казанцев с Кириллом Семеновым, Александром Барабановым и Семеном Тереховым. К слову, ни один из хоккеистов вчера не ушел со льда без набранного очка.

Любопытно, что Дмитрий Кателевский против «Нефтяника» и «Нефтехимика» сыграл на левом фланге атаки. Обычно форвард в казанском клубе всегда играл центра четвертого звена. Но сейчас эту роль доверили опытному Михаилу Фисенко. Звено Ильи Сафонова вместе с Артемом Галимовым и Никитой Дыняком продолжает сыгрываться, и интересно будет посмотреть, как эта тройка проявит себя в дальнейших встречах.

Пока что Анвар Гатиятулин сочетаниями доволен, однако не исключает, что тройки могут быть изменены в предстоящих матчах.

«Пока смотрим сочетания, они могут меняться, с нами сборы проходят ребята, которые сейчас играют за «Нефтяник» и «Барс». На турнире в Петербурге мы можем всех проверить, пока идёт обычная летняя подготовка», – подытожил Гатиятулин.