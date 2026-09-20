Три «золотые пары» Татарстана вновь сказали друг другу «да» в эфире телемарафона

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В студии телемарафона «Всей семьей на выборы!» провели торжественную церемонию для трех супружеских пар, отмечающих 50-летие совместной жизни. Ее героями стали Евгений Владимирович и Людмила Дмитриевна Боцмановы, Вольтер Карлович и Лидия Александровна Левашовы, а также Ильдар Закиулович и Рамзия Галямовна Мушараповы.

Церемонию провела заслуженный работник культуры Республики Татарстан Гузель Мухутдинова.

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«Пятьдесят лет вместе – это не просто дата в паспорте. Это полвека общих завтраков, споров о том, кто выключит свет, и тихого счастья, когда рука любимого человека оказывается рядом», – обратилась она к юбилярам.

Евгений и Людмила Боцмановы познакомились в 1974 году на заводе «Элекон». Оба окончили Казанский авиационный техникум, стали ветеранами труда и воспитали сына и дочь. Секрет своей крепкой семьи супруги формулируют так: держать курс на общие цели и не грести в разные стороны.

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История Вольтера и Лидии Левашовых началась на вступительных экзаменах в Казанский государственный университет. Вольтер Карлович стал автором 133 изобретений, два из которых использовались на космической станции «Мир». Лидия Александровна – автор десяти патентов. Супруги воспитали двоих детей, сегодня у них трое внуков.

Ильдар и Рамзия Мушараповы познакомились в 1974 году на АТС-55. Историю их семьи в студии назвали «союзом Ростелекома и дорожной романтики». Супруги воспитали двух дочерей, а сегодня гордятся внучкой и двумя внуками.

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Кульминацией церемонии стал вопрос, который пары уже слышали полвека назад в ЗАГСе: согласились бы они сегодня вновь взять в мужья и жены своих нынешних супругов. Все три пары ответили «да».

После этого «золотые пары» вновь обменялись кольцами и скрепили свои ответы супружескими поцелуями.

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С юбилеем семейной жизни супругов поздравил Фирдус Тямаев. В студии телемарафона он исполнил песню «Нәрсә соң ул бәхет» («Что же такое счастье»).