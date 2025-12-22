Три золота и три бронзы взяли спортсмены Татарстана на чемпионате России по воркауту

Фото: региональное отделение Федерации воздушно-силовой атлетики России в Республике Татарстан

Сборная Республики Татарстан с триумфом выступила на чемпионате России по воздушно‑силовой атлетике, который проходил в Санкт‑Петербурге. В турнире приняли участие более 60 атлетов из разных уголков страны.

По итогам турнира татарстанцы добились следующих успехов:

Дина Галеева – золото в воркаут‑фристайле в соло‑женской категории;

Айсылу Миневалиева – бронза в соло‑женской дисциплине;

Айсылу Миневалиева и Дина Галеева – золото в парных выступлениях;

мужская пара Булата Муртазина и Захара Чернова – бронза;

в смешанной паре Захар Чернов и Дина Галеева поднялись на высшую ступень пьедестала;

еще одна бронзовая награда – у пары Максима Колесникова и Айсылу Миневалиевой.

«Официального подсчета командного турнира не было – но Татарстан лучшие. Это не просто медали – это доказательство того, что Татарстан – настоящая кузница талантов в воздушно‑силовой атлетике! Уже строим планы: в следующем году наша цель – золото в мужской соло‑дисциплине воркаут‑фристайла», – поделился с журналистом «Татар-информа» руководитель регионального отделения Федерации воздушно-силовой атлетики России в Республике Татарстан Алексей Каплев.