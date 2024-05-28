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Три жилых дома получили повреждения при падении воздушного шара в Балашихе
В результате падения обломков сбитого средствами ПВО низколетящего воздушного шара в Балашихе три жилых дома получили повреждения. Об этом «РИА Новости» рассказали экстренных службах.
«Три жилых дома пострадали, по уточненным данным, при падении обломков сбитого средствами ПВО низколетящего воздушного шара малого размера в микрорайоне Кучино в подмосковной Балашихе», – говорится в сообщении.
Накануне вечером губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ПВО сбила беспилотник в микрорайоне Кучино в Балашихе, обломки упали на частный дом. Глава городского округа Сергей Юров позже уточнил, что обломки задели двух мужчин. Минобороны заявило, что в Подмосковье сбит малоразмерный воздушный шар.
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