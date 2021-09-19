Три женщины пострадали после того, как в одном из гаражей в РТ рванул газовый баллон

Сообщение о происшествии в одном из гаражей на Шевченко в Альметьевске поступило на номер пожарной охраны 101 в половине одиннадцатого ночи.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

На место выехала оперативная группа Альметьевского пожарно-спасательного гарнизона. Выяснилось, что в одном из гаражей рванул газовый баллон, после чего обрушилась часть стены. Пожара за этим не последовало.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, гараж был оборудован под место отдыха, там находилась компания из пяти человек – трое женщин и двое мужчин.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В результате ЧП три женщины были госпитализированы в ЦРБ Альметьевска. Причины случившегося устанавливаются.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ



