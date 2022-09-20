Три юных татарстанца победили на фестивале поддержки детских домов «Вернуть детство»

Три представителя Татарстана заняли призовые места на окружном фестивале по поддержке и социальной адаптации воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть детство». Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента России в ПФО.

«Были отмечены участники фестиваля детского творчества „Звезды детства“, который также является составной частью проекта „Вернуть детство“», — говорится в сообщении.

Так, для юных умельцев организована выставка прикладного творчества «МастерОК». Татарстанец Данил Самигуллин, создав шахматный набор «Алиса в стране чудес», занял 3-е место в номинации «Конструирование и дизайн».

Марат Самигулов стал лучшим в номинации «Изготовление игрушек» (игрушка «Новогодняя сказка»), а Карина Филиппова — в новом конкурсе «Кулинарное мастерство».