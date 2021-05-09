Три хоккеиста «Ак Барса» вошли в состав сборной РФ для участия в четвертом этапе Евротура

Пресс-служба сборной России объявила расширенный состав для участия в четвертом этапе Евротура — Чешских играх (12 – 15 мая), в нем значатся три игрока казанского «Ак Барса».

Представлять «Ак Барс» в национальной сборной будут защитник Дмитрий Юдин, нападающие Илья Сафонов и Дмитрий Воронков. Первые двое уже сыграли за сборную в апреле против Беларуси и Швейцарии, Воронков не играл из-за травмы.

Сборная России досрочно выиграла общий зачет Евротура сезона-2020/21 в феврале по итогам еще шведского этапа турнира. Чешский этап станет последним этапом подготовки к чемпионату мира в Латии.