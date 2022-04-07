Три выпускника «Школы фермера» в Татарстане выиграли гранты на бизнес-проекты

Три лучших выпускника образовательного проекта «Школы фермера» в Татарстане получили гранты для реализации бизнес-проектов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Один из грантополучателей, Рустам Губайдуллин, намерен открыть молочную ферму на 100 голов в Агрызском районе. Получившая грант Оксана Посадская планирует выращивать орехи на землях в Дрожжановском районе, а Шамиль Амагомедов успешно защитил бизнес-план инвестиционного проекта в коневодстве», – отметили в министерстве.

Обучение в «Школе фермера» прошли 40 слушателей по четырем направлениям — «Скотоводство», «Птицеводство», «Коневодство», «Растениеводство».

Сельхозпроизводители изучили юридические аспекты ведения бизнеса и основы эффективных продаж, познакомились с особенностями ведения бухгалтерского учета и отчетности, а также узнали больше о зарубежном опыте работы аграриев. Кроме того, слушатели научились пользоваться цифровыми инструментами для ведения агробизнеса.