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Три вуза Татарстана вошли в сотню вузов России по представленности в СМИ и соцмедиа
Три татарстанских вуза – Университет Иннополис, Казанский федеральный университет и Казанский государственный медицинский университет – вошли в сотню рейтинга представленности вузов России в СМИ и соцмедиа по итогам февраля 2024 года. Топ опубликован на сайте Brand Analytics.
Университет Иннополис расположился на 19 месте, КФУ занял 23 место, КГМУ – 66. Отмечается, что КГМУ тоже попал на четвертое место в категории медицинских вузов.
Интересно, что в рейтинге вовлеченности аудитории на собственных ресурсах КФУ занял уже 14 место. Также на 52-м месте по данному показателю расположился Казанский технологический университет.
В рейтинге представленности в научно-популярных СМИ КФУ попал на 44 место, а Университет Иннополис – на 47-е. Также эксперты оценили эффективность коммуникаций вузов. По данному показателю КФУ занял 18 место, а университет Иннополис – 48-е.
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