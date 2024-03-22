Три вуза Татарстана вошли в сотню вузов России по представленности в СМИ и соцмедиа

Три татарстанских вуза – Университет Иннополис, Казанский федеральный университет и Казанский государственный медицинский университет – вошли в сотню рейтинга представленности вузов России в СМИ и соцмедиа по итогам февраля 2024 года. Топ опубликован на сайте Brand Analytics.

Университет Иннополис расположился на 19 месте, КФУ занял 23 место, КГМУ – 66. Отмечается, что КГМУ тоже попал на четвертое место в категории медицинских вузов.

Интересно, что в рейтинге вовлеченности аудитории на собственных ресурсах КФУ занял уже 14 место. Также на 52-м месте по данному показателю расположился Казанский технологический университет.

В рейтинге представленности в научно-популярных СМИ КФУ попал на 44 место, а Университет Иннополис – на 47-е. Также эксперты оценили эффективность коммуникаций вузов. По данному показателю КФУ занял 18 место, а университет Иннополис – 48-е.