Три вуза Татарстана получат гранты по 200 млн рублей на развитие инженерных школ

В 2023 году три татарстанских вуза могут получить 200-миллионные гранты на развитие передовых инженерных школ. Соответствующее постановление Кабмина РТ, разработанное Минобрнауки республики, проходит антикоррупционную экспертизу.

Если документ будет принят, средства получат Казанский федеральный университет, Казанский национальный исследовательский технологический университет и Университет Иннополис.

«Учредить на 2023 год грант „Поддержка программ развития передовых инженерных школ“», — говорится в проекте постановления.

Главным условием предоставления гранта является наличие у вуза программы развития ПИШ не менее чем на семь лет. Школы развиваются совместно с высокотехнологичными компаниями по одному из трех приоритетных направлений: «Автомобилестроение и ИТС», «Производство высокомаржинальной продукции высоких переделов в малотоннажной химии» либо «Программная инженерия». Вузы должны подтвердить готовность к поддержке развития передовой инженерной школы и к софинансированию различных мероприятий программы.

Гранты предоставляются на возмещение затрат на развитие ПИШ в вузах, в том числе на зарплаты сотрудников, оплату работ и услуг, в том числе по связи, доступу к интернету, приобретение ПО и оборудования, необходимых для реализации программ, выплаты стипендий и матпомощи учащимся и другие направления.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал передовые инженерные школы ключевым инструментом качественного образования и рычагом, который позволит поднять технологический суверенитет России.

«Президент РФ Владимир Путин поставил задачу восстановления технологи-ческого суверенитета страны. Один из ключевых инструментов достижения данной стратегической цели — передовые инженерные школы», — заявил он на со-вещании в Набережных Челнах, посвященном проекту.