Три военных грузовика, «ГАЗель» и легковушка столкнулись под Казанью, есть пострадавшие

Авария произошла сегодня около десяти часов утра на автодороге Казань – Малмыж в Высокогорском районе республики.

Фото: © очевидцы

Как рассказали ИА «Татар-информ» свидетели аварии, столкнулись сразу пять автомобилей – три военных «КАМАЗа» с номерами Ярославской области, «ГАЗель» и легковушка Volkswagen. Водителя одного из грузовиков от мощного удара зажало в кабине.

Фото: © очевидцы

«На место вызывали спасателей. Они вытащили водителя грузовика из кабины. Мужчину госпитализировали», – пояснили очевидцы аварии.

