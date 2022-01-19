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Происшествия
19 января 2022  15:30
Полина Шевчук

Три военных грузовика, «ГАЗель» и легковушка столкнулись под Казанью, есть пострадавшие

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Три военных грузовика, «ГАЗель» и легковушка столкнулись под Казанью, есть пострадавшие

Авария произошла сегодня около десяти часов утра на автодороге Казань – Малмыж в Высокогорском районе республики.

 

Фото: © очевидцы 

Как рассказали ИА «Татар-информ» свидетели аварии, столкнулись сразу пять автомобилей – три военных «КАМАЗа» с номерами Ярославской области, «ГАЗель» и легковушка Volkswagen. Водителя одного из грузовиков от мощного удара зажало в кабине.

 

Фото: © очевидцы 

«На место вызывали спасателей. Они вытащили водителя грузовика из кабины. Мужчину госпитализировали», – пояснили очевидцы аварии.
 

 

Фото: © очевидцы 

 

#ДТП с пострадавшими #дтп с грузовиком
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