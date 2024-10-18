Три вида ПЭТ-упаковки запретят в России с 2025 года

Со следующего года в России введут запрет на производство нескольких видов упаковки. Это ПЭТ-бутылки для пищевой промышленности (за исключением бутылок зеленого, коричневого, белого и голубого цветов, а также прозрачных), многослойные ПЭТ-бутылки и бутылки с этикетками из поливинилхлорида (кроме термоусадочных этикеток). Соответствующее распоряжение подписано Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Согласно документу, запрет вступит в силу с 1 сентября. Его вводят из-за отходов, образуемых после использования такой тары. Они не подлежат обработке, трудно или вообще не утилизируются.

Отмечается, что перечень ежегодно будет актуализироваться. Работа поручена Минпромторгу России.