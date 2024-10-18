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Три вида ПЭТ-упаковки запретят в России с 2025 года
Со следующего года в России введут запрет на производство нескольких видов упаковки. Это ПЭТ-бутылки для пищевой промышленности (за исключением бутылок зеленого, коричневого, белого и голубого цветов, а также прозрачных), многослойные ПЭТ-бутылки и бутылки с этикетками из поливинилхлорида (кроме термоусадочных этикеток). Соответствующее распоряжение подписано Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Согласно документу, запрет вступит в силу с 1 сентября. Его вводят из-за отходов, образуемых после использования такой тары. Они не подлежат обработке, трудно или вообще не утилизируются.
Отмечается, что перечень ежегодно будет актуализироваться. Работа поручена Минпромторгу России.
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