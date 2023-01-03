Три вагона новогодних подарков партизанам: как Татария поддержала в войну дух бойцов

В войну Новый год жители ТАССР отмечали просто: в тылу мастерили игрушки из лампочек, украшали елки ватой. Бойцы получали 100 грамм, вспоминали родных и близких. Сакрального значения празднику не придавали, но он вселял уверенность в Победе. Интересные исторические факты «Татар-информу» рассказала замдиректора Госархива РТ Людмила Кузнецова.

Несмотря на все тяготы Великой Отечественной войны, Новый год оставался одним из традиционных праздников, отмечавшихся как на фронте, так и в тылу

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Новый год люди воспринимали как еще один шаг к Победе»

В Государственном архиве Татарстана бережно хранится коллекция документов участников Великой Отечественной войны, рассказывающих о том, как отмечался Новый год в военное время. Здесь собраны сотни разных исторически ценных бумаг: постановление органов государственной власти об организации новогодних елок, письма бойцов с фронта, отчеты об отправке новогодних подарков красноармейцам и партизанам, над которыми шефствовала Советская Татария. Кроме того, статьи в газете «Красная Татария».

«Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для нашей страны. Несмотря на все тяготы, Новый год оставался одним из традиционных праздников, отмечавшихся как на фронте, так и в тылу. Даже в первую военную зиму Новый год, пусть и очень скромно, но праздновался», – рассказывает заместитель директора Государственного архива РТ, кандидат исторических наук Людмила Кузнецова.

Сохранившиеся документы свидетельствуют о том, что конец 1941 года был временем первых надежд на советско-германском фронте. Под Москвой поля были усеяны разбитой и брошенной немецкой техникой вперемешку с телами немецких солдат. Уже работала Дорога жизни через Ладогу к Ленинграду, а это означало, что город не умрет за зиму от голодной смерти. Казалось, что перелом в войне близок. В то же время на многих участках фронта шли тяжелые бои.

Людмила Кузнецова: «Даже в первую военную зиму Новый год, пусть и очень скромно, но праздновался» Фото: © «Татар-информ»

«В целом наступление Нового года воспринималось как еще один шаг к Победе. Трудовые коллективы и сельчане рапортовали о своих реальных делах и достижениях, отправке подарков на фронт, а для детей войны это был праздник», – отмечает Кузнецова.

В Государственном архиве Татарстана сохранился протокол заседания исполкома Казгорсовета депутатов трудящихся от 25 декабря 1941 года, на котором наряду с обсуждением жизненно важных вопросов обеспечения семей мобилизованных, оказанием помощи и предоставлением помещений эвакуированным из прифронтовой полосы заводам утверждался план зимних каникул 1941/1942 учебного года.

Детям в годы войны уделялось первостепенное внимание, потому что государство понимало, что без них у страны не будет будущего: организовывались детские сады санаторного типа с усиленным питанием, семьям с детьми, особенно мобилизованных и эвакуированных, оказывалась помощь, делалось всё, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми.

«В первую военную зиму план, утвержденный Казгорисполкомом, предусматривал организацию зимних площадок при домоуправлениях, заведующим торготделом поручалось обеспечить продуктами и кондитерскими изделиями все районные новогодние елки в детских учреждениях и клубах. Также было разработано общее положение об их проведении. Устанавливался строгий контроль со стороны городской санитарной инспекции за новогодними мероприятиями», – добавляет замдиректора Государственного архива Татарстана.

Сохранился протокол заседания исполкома Казгорсовета, где утверждался план зимних каникул 1941/1942 учебного года Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Люди встречали праздник, а на следующий день шли на работу»

Чем же украшали елки в непростые военные годы? Самодельными игрушками, сделанными из бумаги, бусами и свечами. Если в домах была вата, то ее люди раскладывали по веткам в виде снега. Игрушки в то время мастерили даже из использованных электрических лампочек и расписывали внутри гуашью. Например, есть сведения, что накануне нового 1945 года зеленодольские комсомольцы изготовили украшения своими руками.

Согласно данным, опубликованным в одной из газет, тимуровские команды устроили елки в 24 квартирах семей фронтовиков. Планировалось, что общегородскую елку Зеленодольска посетят за время школьных каникул 3,5 тыс. школьников. Елки прошли во всех школах Зеленодольска и во многих других городах и селах республики. К примеру, в Казани.

Елки в непростые военные годыукрашали самодельными игрушками, сделанными из бумаги, ваты, бусами и свечами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ровно в 8 часов вечера 31 декабря яркими разноцветными огнями загорится на площади Свободы новогодняя елка. Устраиваются елки и по районам города», – писала газета «Красная Татария» в субботу 30 декабря 1944 года.

Согласно данным Людмилы Кузнецовой, масштабных мероприятий для взрослых в военные годы не проводилось. Все было очень скромно: в тылу люди встречали Новый год, а на следующий день шли на работу. На фронте военнослужащие также получали 100 грамм к Новому году. На Закавказском фронте вместо водки было приказано выдавать по 200 грамм крепленого вина или 300 грамм столового вина. Приказ НКО СССР от 2 мая 1943 года определил водочный рацион 100 грамм в сутки на человека военнослужащим только тех частей передовой линии, которые ведут наступательные операции. Всем остальным военнослужащим действующей армии выдача водки в размере 100 грамм производилась только в дни революционных и общественных праздников.

«Здесь непьющих нет, но нет и пьянствующих...» – писали домой фронтовики о «ворошиловских 100 граммах» на Новый год, 23 февраля, 1 мая и 7 ноября.

По воспоминаниям очевидцев – тех, кто пережил войну, особого, сакрального значения Новому году не придавалось. Он рассматривался лишь как новая возможность приближения Дня Победы, подчеркивает Кузнецова.

По ее словам, на протяжении всей войны в людях жила и настойчиво поддерживалась государством уверенность в Победе, оптимистичное настроение. Об этом свидетельствуют афиши кинотеатров и театров того времени. Если в начале войны фильмы и спектакли носили строгий и ярко выраженный патриотический характер, то по мере продвижения наших войск на Запад и освобождения территории СССР от фашистских захватчиков в репертуаре стали появляться развлекательные произведения.

В далекие военные годы праздники не обходились без песен и танцев Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Цыганский ансамбль и танцы до трех часов ночи»

В далекие военные годы праздники не обходились без песен и танцев. Так, 31 декабря 1942 года и 1 января 1943 года Казанский госцирк давал два ночных представления в фонд обороны «Встреча Нового года» с участием цыганского ансамбля. По их окончании для гостей были танцы до трех ночи.

«Имеется буфет. Играют два оркестра. Начало ночного представления в 11 часов ночи», – сообщала республиканская газета «Красная Татария» 31 декабря 1942 года.

В декабре 1944 года та же «Красная Татария» писала об общегородской елке в Доме пионеров Казани. Представление называлось «В гостях у Дедушки Мороза», которое должны были посетить три группы школьников. Их ожидала «комната сказок» и «комната басен Крылова».

«Дом пионеров убран красочными панно на темы сказок и оборонные темы. У елки школьников встретят Дед Мороз и Снегурочка», – говорится в объявлении.

Детские новогодние спектакли «Пьеса Гольдфельда «Сказка об Иване-царевиче, о земле родимой, о матушке любимой» проходила для школьников в Большом драматическом театре. Во время спектаклей юные зрители наблюдали за популярными героями русских сказок – Иваном-царевичем и Кащеем Бессмертным. В Театре юного зрителя демонстрировались спектакли «Кот в сапогах», «Золушка», «Снежная королева», «Слуга двух господ».

Во время спектаклей юные зрители наблюдали за популярными героями русских сказок Фото: © Михаил Захаров / «Татар-инфром»

Та же «Красная Татария» информировала, что Госцирк предлагал в предновогоднюю ночь посетить большое цирковое представление в трех отделениях. В кинотеатре «Электра» показывали фильмы «Малахов курган», «В шесть часов вечера после войны», в «Пионере» днем демонстрировался «Антоша Рыбкин», а вечером зрителям показывали «Музыкальную историю».

«На фронт отправляли махорку, шерстяные носки, конфеты, водку, мед и пряники»

Единство фронта и тыла в годы войны было реальностью. Многие рабочие и служащие, ушедшие воевать, вели активную переписку с заводскими многотиражками, рассказывали о своих боевых достижениях и победах. Так, активную переписку вел Председатель Президиума Верховного Совета Татарской АССР Гали Динмухаметов. Он лично отвечал красноармейцам. Письма хранятся в фондах Госархива.

Активную переписку с бойцами Красной Армии вел Председатель Президиума Верховного Совета Татарской АССР Гали Динмухаметов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Ваше письмо получил, – писал он А. М. Абдрашитову в 525-ю часть 1926-й полевой почты. – Благодарю за поздравление с Новым годом. Примите и мое поздравление, хотя и несколько запоздалое. Уверен, что наступивший 1943 год будет годом самых решительных боев, годом полного разгрома врага, годом нашей окончательной победы».

Накануне праздников в воинские части поступали специальные бланки писем и открытки новогодней тематики, которые также сохранились в фондах Госархива. На каждом таком письме была обязательная фраза «Смерть немецким оккупантам!». Далее шел небольшой агитплакат, например «Мы ведем войну справедливую!», фраза «Новогодний привет с фронта!» ярко-красным и непосредственно текст письма. К примеру, боец Виктор Арискин писал в редакцию газеты завода имени В. И. Ленина «Сталинец» в начале 1943 года:

«Какой все-таки славный путь пройден за годы войны. Финляндия, Калинин, Сталинград, Ленинград. Нынешняя зима принесла нам замечательные исторические победы. Правда, впереди еще много трудностей, но теперь все же легче!»

Накануне праздников в воинские части поступали специальные бланки писем и открытки новогодней тематики Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Во второй половине 1943 года Арискин был ранен, о чем сообщал в следующем письме:

«Проездом в санитарном поезде. Январь 1943 года. Сейчас еду в госпиталь. Очень жаль. Жаль, что не до конца. Очистили Ленинград от этой сволочи… Здесь засели кадровые СС дивизии с начала войны. Мы дрались против 227-й пехотной дивизии. Это матерые грабители. Они снова не подготовились к зиме и понадевали на себя всё: и женское, и детское».

Сотрудница Госархива Татарстана Людмила Кузнецова говорит, что Татарстан внес значительный вклад в приближение Дня Победы, помогая всем чем мог. В архивных фондах сохранились документальные свидетельства о направлении подарков на фронт к знаковым датам. Что это были за подарки? Предметы первой необходимости: зубной порошок, вышитые кисеты, махорка, шерстяные носки и варежки, носовые платки, конверты, карандаши, мыло, одеколон, спички, портянки, тетради ученические, конфеты, водка, красное вино, мука, мед, пряники и пр.

В архивных фондах сохранились документальные свидетельства о направлении подарков на фронт к знаковым датам Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Также в архиве сохранились адреса подшефных дивизий для отправки подарков, как тогда говорили, от трудящихся Татарии. Так, в списке за 1943 год указаны 146-я, 352-я и 33-я дивизии Калининского фронта, 5-я отдельная лыжная бригада. Газета «Красная Татария» сообщала 1 января 1943 года:

«Вчера из Казани отправлено три вагона новогодних подарков партизанам Украины от трудящихся Татарии. В посылках – комплекты теплого обмундирования: ватные пиджаки, брюки, шапки-ушанки, валенки, сапоги, ботинки, гимнастерки, нательное белье, меховые жилеты. Кроме того, послано тысяча аптечек, нитки, иголки, часы, сливочное масло, копчености, кондитерские изделия, хозяйственное и туалетное мыло, табак».

Татарстан внес значительный вклад в приближение Дня Победы, помогая всем чем мог Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Таким образом, несмотря на все трудности, Новый год отмечался в годы войны, вселяя в людей уверенность в нашей Победе. Традиционные атрибуты: елка, подарки, праздничные спектакли и концерты – все это было отсылкой к другой, мирной жизни, напоминанием о ней и призваны были давать людям силы работать и воевать за Победу.