Три вагона новогодних подарков партизанам: как Татария поддержала в войну дух бойцов
В войну Новый год жители ТАССР отмечали просто: в тылу мастерили игрушки из лампочек, украшали елки ватой. Бойцы получали 100 грамм, вспоминали родных и близких. Сакрального значения празднику не придавали, но он вселял уверенность в Победе. Интересные исторические факты «Татар-информу» рассказала замдиректора Госархива РТ Людмила Кузнецова.
«Новый год люди воспринимали как еще один шаг к Победе»
В Государственном архиве Татарстана бережно хранится коллекция документов участников Великой Отечественной войны, рассказывающих о том, как отмечался Новый год в военное время. Здесь собраны сотни разных исторически ценных бумаг: постановление органов государственной власти об организации новогодних елок, письма бойцов с фронта, отчеты об отправке новогодних подарков красноармейцам и партизанам, над которыми шефствовала Советская Татария. Кроме того, статьи в газете «Красная Татария».
«Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для нашей страны. Несмотря на все тяготы, Новый год оставался одним из традиционных праздников, отмечавшихся как на фронте, так и в тылу. Даже в первую военную зиму Новый год, пусть и очень скромно, но праздновался», – рассказывает заместитель директора Государственного архива РТ, кандидат исторических наук Людмила Кузнецова.
Сохранившиеся документы свидетельствуют о том, что конец 1941 года был временем первых надежд на советско-германском фронте. Под Москвой поля были усеяны разбитой и брошенной немецкой техникой вперемешку с телами немецких солдат. Уже работала Дорога жизни через Ладогу к Ленинграду, а это означало, что город не умрет за зиму от голодной смерти. Казалось, что перелом в войне близок. В то же время на многих участках фронта шли тяжелые бои.
«В целом наступление Нового года воспринималось как еще один шаг к Победе. Трудовые коллективы и сельчане рапортовали о своих реальных делах и достижениях, отправке подарков на фронт, а для детей войны это был праздник», – отмечает Кузнецова.
В Государственном архиве Татарстана сохранился протокол заседания исполкома Казгорсовета депутатов трудящихся от 25 декабря 1941 года, на котором наряду с обсуждением жизненно важных вопросов обеспечения семей мобилизованных, оказанием помощи и предоставлением помещений эвакуированным из прифронтовой полосы заводам утверждался план зимних каникул 1941/1942 учебного года.
Детям в годы войны уделялось первостепенное внимание, потому что государство понимало, что без них у страны не будет будущего: организовывались детские сады санаторного типа с усиленным питанием, семьям с детьми, особенно мобилизованных и эвакуированных, оказывалась помощь, делалось всё, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми.
«В первую военную зиму план, утвержденный Казгорисполкомом, предусматривал организацию зимних площадок при домоуправлениях, заведующим торготделом поручалось обеспечить продуктами и кондитерскими изделиями все районные новогодние елки в детских учреждениях и клубах. Также было разработано общее положение об их проведении. Устанавливался строгий контроль со стороны городской санитарной инспекции за новогодними мероприятиями», – добавляет замдиректора Государственного архива Татарстана.
«Люди встречали праздник, а на следующий день шли на работу»
Чем же украшали елки в непростые военные годы? Самодельными игрушками, сделанными из бумаги, бусами и свечами. Если в домах была вата, то ее люди раскладывали по веткам в виде снега. Игрушки в то время мастерили даже из использованных электрических лампочек и расписывали внутри гуашью. Например, есть сведения, что накануне нового 1945 года зеленодольские комсомольцы изготовили украшения своими руками.
Согласно данным, опубликованным в одной из газет, тимуровские команды устроили елки в 24 квартирах семей фронтовиков. Планировалось, что общегородскую елку Зеленодольска посетят за время школьных каникул 3,5 тыс. школьников. Елки прошли во всех школах Зеленодольска и во многих других городах и селах республики. К примеру, в Казани.
«Ровно в 8 часов вечера 31 декабря яркими разноцветными огнями загорится на площади Свободы новогодняя елка. Устраиваются елки и по районам города», – писала газета «Красная Татария» в субботу 30 декабря 1944 года.
Согласно данным Людмилы Кузнецовой, масштабных мероприятий для взрослых в военные годы не проводилось. Все было очень скромно: в тылу люди встречали Новый год, а на следующий день шли на работу. На фронте военнослужащие также получали 100 грамм к Новому году. На Закавказском фронте вместо водки было приказано выдавать по 200 грамм крепленого вина или 300 грамм столового вина. Приказ НКО СССР от 2 мая 1943 года определил водочный рацион 100 грамм в сутки на человека военнослужащим только тех частей передовой линии, которые ведут наступательные операции. Всем остальным военнослужащим действующей армии выдача водки в размере 100 грамм производилась только в дни революционных и общественных праздников.
«Здесь непьющих нет, но нет и пьянствующих...» – писали домой фронтовики о «ворошиловских 100 граммах» на Новый год, 23 февраля, 1 мая и 7 ноября.
По воспоминаниям очевидцев – тех, кто пережил войну, особого, сакрального значения Новому году не придавалось. Он рассматривался лишь как новая возможность приближения Дня Победы, подчеркивает Кузнецова.
По ее словам, на протяжении всей войны в людях жила и настойчиво поддерживалась государством уверенность в Победе, оптимистичное настроение. Об этом свидетельствуют афиши кинотеатров и театров того времени. Если в начале войны фильмы и спектакли носили строгий и ярко выраженный патриотический характер, то по мере продвижения наших войск на Запад и освобождения территории СССР от фашистских захватчиков в репертуаре стали появляться развлекательные произведения.
«Цыганский ансамбль и танцы до трех часов ночи»
В далекие военные годы праздники не обходились без песен и танцев. Так, 31 декабря 1942 года и 1 января 1943 года Казанский госцирк давал два ночных представления в фонд обороны «Встреча Нового года» с участием цыганского ансамбля. По их окончании для гостей были танцы до трех ночи.
«Имеется буфет. Играют два оркестра. Начало ночного представления в 11 часов ночи», – сообщала республиканская газета «Красная Татария» 31 декабря 1942 года.
В декабре 1944 года та же «Красная Татария» писала об общегородской елке в Доме пионеров Казани. Представление называлось «В гостях у Дедушки Мороза», которое должны были посетить три группы школьников. Их ожидала «комната сказок» и «комната басен Крылова».
«Дом пионеров убран красочными панно на темы сказок и оборонные темы. У елки школьников встретят Дед Мороз и Снегурочка», – говорится в объявлении.
Детские новогодние спектакли «Пьеса Гольдфельда «Сказка об Иване-царевиче, о земле родимой, о матушке любимой» проходила для школьников в Большом драматическом театре. Во время спектаклей юные зрители наблюдали за популярными героями русских сказок – Иваном-царевичем и Кащеем Бессмертным. В Театре юного зрителя демонстрировались спектакли «Кот в сапогах», «Золушка», «Снежная королева», «Слуга двух господ».
Та же «Красная Татария» информировала, что Госцирк предлагал в предновогоднюю ночь посетить большое цирковое представление в трех отделениях. В кинотеатре «Электра» показывали фильмы «Малахов курган», «В шесть часов вечера после войны», в «Пионере» днем демонстрировался «Антоша Рыбкин», а вечером зрителям показывали «Музыкальную историю».
«На фронт отправляли махорку, шерстяные носки, конфеты, водку, мед и пряники»
Единство фронта и тыла в годы войны было реальностью. Многие рабочие и служащие, ушедшие воевать, вели активную переписку с заводскими многотиражками, рассказывали о своих боевых достижениях и победах. Так, активную переписку вел Председатель Президиума Верховного Совета Татарской АССР Гали Динмухаметов. Он лично отвечал красноармейцам. Письма хранятся в фондах Госархива.
«Ваше письмо получил, – писал он А. М. Абдрашитову в 525-ю часть 1926-й полевой почты. – Благодарю за поздравление с Новым годом. Примите и мое поздравление, хотя и несколько запоздалое. Уверен, что наступивший 1943 год будет годом самых решительных боев, годом полного разгрома врага, годом нашей окончательной победы».
Накануне праздников в воинские части поступали специальные бланки писем и открытки новогодней тематики, которые также сохранились в фондах Госархива. На каждом таком письме была обязательная фраза «Смерть немецким оккупантам!». Далее шел небольшой агитплакат, например «Мы ведем войну справедливую!», фраза «Новогодний привет с фронта!» ярко-красным и непосредственно текст письма. К примеру, боец Виктор Арискин писал в редакцию газеты завода имени В. И. Ленина «Сталинец» в начале 1943 года:
«Какой все-таки славный путь пройден за годы войны. Финляндия, Калинин, Сталинград, Ленинград. Нынешняя зима принесла нам замечательные исторические победы. Правда, впереди еще много трудностей, но теперь все же легче!»
Во второй половине 1943 года Арискин был ранен, о чем сообщал в следующем письме:
«Проездом в санитарном поезде. Январь 1943 года. Сейчас еду в госпиталь. Очень жаль. Жаль, что не до конца. Очистили Ленинград от этой сволочи… Здесь засели кадровые СС дивизии с начала войны. Мы дрались против 227-й пехотной дивизии. Это матерые грабители. Они снова не подготовились к зиме и понадевали на себя всё: и женское, и детское».
Сотрудница Госархива Татарстана Людмила Кузнецова говорит, что Татарстан внес значительный вклад в приближение Дня Победы, помогая всем чем мог. В архивных фондах сохранились документальные свидетельства о направлении подарков на фронт к знаковым датам. Что это были за подарки? Предметы первой необходимости: зубной порошок, вышитые кисеты, махорка, шерстяные носки и варежки, носовые платки, конверты, карандаши, мыло, одеколон, спички, портянки, тетради ученические, конфеты, водка, красное вино, мука, мед, пряники и пр.
Также в архиве сохранились адреса подшефных дивизий для отправки подарков, как тогда говорили, от трудящихся Татарии. Так, в списке за 1943 год указаны 146-я, 352-я и 33-я дивизии Калининского фронта, 5-я отдельная лыжная бригада. Газета «Красная Татария» сообщала 1 января 1943 года:
«Вчера из Казани отправлено три вагона новогодних подарков партизанам Украины от трудящихся Татарии. В посылках – комплекты теплого обмундирования: ватные пиджаки, брюки, шапки-ушанки, валенки, сапоги, ботинки, гимнастерки, нательное белье, меховые жилеты. Кроме того, послано тысяча аптечек, нитки, иголки, часы, сливочное масло, копчености, кондитерские изделия, хозяйственное и туалетное мыло, табак».
Таким образом, несмотря на все трудности, Новый год отмечался в годы войны, вселяя в людей уверенность в нашей Победе. Традиционные атрибуты: елка, подарки, праздничные спектакли и концерты – все это было отсылкой к другой, мирной жизни, напоминанием о ней и призваны были давать людям силы работать и воевать за Победу.