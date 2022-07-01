Три улицы в Пестрецах оборудуют новыми тротуарами по просьбам жителей

В Пестречинском районе Татарстана по обращениям жителей оборудуют новые тротуары. В райцентре Пестрецы началось устройство тротуаров на улицах Осипова, Дружбы, Казанская. Также планируется положить дорожное полотно для пешеходов в селе Уланово от центральной улицы до детской площадки, в Ленино-Кокушкино — на улице Камалеева, в селе Шихазда — на Шихаздинской горе.

«Последние несколько лет мы активно занимаемся строительством тротуаров. Многие из них обустраиваются по обращениям жителей», — поделилась с «Татар-информом» пресс-секретарь Ляйсан Мифтахова.

Так, новый тротуар будет проложен на улице Казанская, по этой дороге дети ходят в ледовый дворец на тренировки.

«Раньше людям приходилось идти по проезжей части. Теперь начиная от двора до самого ледового дворца будет оборудован тротуар, также там рядом расположены детский сад и школа. Сразу, конечно, все сделать не получается, но каждый год самые опасные участки мы закрываем», — поделилась собеседница агентства.

Тротуар шириной 80 см и протяженностью 170 метров протянется по двум сторонам дома №10 по ул. Казанская. Рабочие уже устанавливают бордюры, дальше будут уплотнять песчано-щебеночное покрытие, в конце уложат асфальт. По прогнозу прораба, работы продлятся максимум две недели.

Еще одним важным объектом является Шихаздинская гора, на этом месте не раз происходили серьезные дорожные аварии. В этом году здесь запланирован большой объем работ. Дорожники уже начали заниматься устройством тротуара: частично проложен асфальт, но в основном пока щебенка. Специалисты покроют асфальтом и съезды между тротуарами. На дороге также обустроят пешеходный переход. Продолжением ремонта станет реконструкция моста, пока ведется его проектирование.