Три улицы Казани остались без воды из-за аварии на водопроводной сети

Из-за аварии на водопроводной сети по адресу Вишевского, 61 в Казани приостановлено водоснабжение на трех улицах. Завершить ремонтные работы планируют к 10:00 19 октября. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

Для полного завершения аварийно-восстановительных работ временно приостановлено водоснабжение домов по улицам:

Бойничная, д.3, 5, 6, 8, 10;

Вишневского, д. 55, 57, 59, 61, 61А;

Задне-Бойничная.

Автоцистерна с водой расположена между домами 57 и 59 по улице Вишневского, отметили на предприятии.