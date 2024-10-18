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Происшествия 18 октября 2024 17:35

Три улицы Казани остались без воды из-за аварии на водопроводной сети

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Из-за аварии на водопроводной сети по адресу Вишевского, 61 в Казани приостановлено водоснабжение на трех улицах. Завершить ремонтные работы планируют к 10:00 19 октября. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

Для полного завершения аварийно-восстановительных работ временно приостановлено водоснабжение домов по улицам:

  • Бойничная, д.3, 5, 6, 8, 10;
  • Вишневского, д. 55, 57, 59, 61, 61А;
  • Задне-Бойничная.

Автоцистерна с водой расположена между домами 57 и 59 по улице Вишневского, отметили на предприятии.

#водоканал
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