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Три улицы Казани остались без воды из-за аварии на водопроводной сети
Из-за аварии на водопроводной сети по адресу Вишевского, 61 в Казани приостановлено водоснабжение на трех улицах. Завершить ремонтные работы планируют к 10:00 19 октября. Об этом сообщает МУП «Водоканал».
Для полного завершения аварийно-восстановительных работ временно приостановлено водоснабжение домов по улицам:
- Бойничная, д.3, 5, 6, 8, 10;
- Вишневского, д. 55, 57, 59, 61, 61А;
- Задне-Бойничная.
Автоцистерна с водой расположена между домами 57 и 59 по улице Вишневского, отметили на предприятии.
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