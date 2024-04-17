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Три украинских метеозонда уничтожены над Брянской областью силами ПВО
Сегодня была пресечена очередная попытка киевского режима совершить теракт с применением воздушных разведывательных объектов, сообщил губернатор Брянской области.
Три метеозонда уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО Министерства обороны РФ.
Пострадавших и разрушений нет.
Оперативные и экстренные службы работают на месте.
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