Три украинских метеозонда уничтожены над Брянской областью силами ПВО

Сегодня была пресечена очередная попытка киевского режима совершить теракт с применением воздушных разведывательных объектов, сообщил губернатор Брянской области.

Три метеозонда уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО Министерства обороны РФ.

Пострадавших и разрушений нет.

Оперативные и экстренные службы работают на месте.