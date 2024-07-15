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СВО 15 июля 2024 07:46

Три украинских дрона сбиты над Курской областью

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Три беспилотника ВСУ были сбиты над Курской областью. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, сегодня утром в Железногорском районе сработали средства противовоздушной обороны. В результате были ликвидированы три украинских БПЛА самолетного типа.

На данный момент нет информации о пострадавших или повреждениях.

#спецоперация на Украине
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