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Три украинских дрона сбиты над Курской областью
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Три беспилотника ВСУ были сбиты над Курской областью. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
По его словам, сегодня утром в Железногорском районе сработали средства противовоздушной обороны. В результате были ликвидированы три украинских БПЛА самолетного типа.
На данный момент нет информации о пострадавших или повреждениях.
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