Три украинских дрона сбиты над Курской областью

Три беспилотника ВСУ были сбиты над Курской областью. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, сегодня утром в Железногорском районе сработали средства противовоздушной обороны. В результате были ликвидированы три украинских БПЛА самолетного типа.

На данный момент нет информации о пострадавших или повреждениях.