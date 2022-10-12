Три учреждения Татарстана вошли в финал конкурса «Лучшая инклюзивная школа России»

Три образовательные организации Татарстана прошли во второй тур финала Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России — 2022», сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Представители от Татарстана попали во второй тур сразу в трех номинациях», — отметили в министерстве.

Так, в номинации «Лучший инклюзивный детский сад» республику представит детсад №63, в номинации «Лучшая инклюзивная школа» — татарско-русская школа №65. Молодежный оздоровительный центр имени А.Д. Губина поборется за призовое место в категории «Лучшая инклюзивная организация отдыха детей и их оздоровления».

По 20 финалистов в каждой из трех номинаций конкурса представят свой опыт организации инклюзивного образования, отдыха и оздоровления.

Второй очный тур федерального этапа конкурса состоится 26–28 октября в Москве.

В этом году конкурс впервые проводится по трем номинациям: к «Лучшей инклюзивной школе» и «Лучшему инклюзивному детскому саду» добавилась еще одна — «Лучшая инклюзивная организация отдыха детей и их оздоровления». Всего поступило 226 заявок из 62 регионов России.