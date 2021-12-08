Три участника от Татарстана попали в шорт-лист премии Russian Creative Awards, которая призвана выявить наиболее успешные практики, разработанные в креативном секторе России, и обеспечить им поддержку.

Так, в номинации «Креаполис года» за признание будет бороться Национальная библиотека РТ, в категории «Стартап года» — Kazanexpess, а в номинации «Продюсер года» — Инна Яркова.

Победителей объявят 18 декабря. Всего на участие было подано свыше 3 тыс. заявок из 72 российских регионов, сообщают организаторы премии. Отборочный тур проходил с 28 ноября по 5 декабря.