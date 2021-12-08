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Общество
8 декабря 2021  01:15

Три участника от Татарстана попали в шорт-лист премии Russian Creative Awards

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Три участника от Татарстана попали в шорт-лист премии Russian Creative Awards, которая призвана выявить наиболее успешные практики, разработанные в креативном секторе России, и обеспечить им поддержку.

Так, в номинации «Креаполис года» за признание будет бороться Национальная библиотека РТ, в категории «Стартап года» — Kazanexpess, а в номинации «Продюсер года» — Инна Яркова. 

Победителей объявят 18 декабря. Всего на участие было подано свыше 3 тыс. заявок из 72 российских регионов, сообщают организаторы премии. Отборочный тур проходил с 28 ноября по 5 декабря. 

 

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