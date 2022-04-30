В Альметьевске обнаружена свалка размером с три теннисных корта

Несанкционированную свалку объемом в 900 кубов, что соразмерно трем теннисным кортам, обнаружили экологи в ходе выездного обследования, проведенного в рамках санитарно-экологического двухмесячника в Альметьевске. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«На территории в 600 кв. метров были размещены автомобильные покрышки, мусор от сноса и разборки зданий. В настоящее время свалка на ул. Первомайской ликвидирована собственником участка», – сказано в сообщении.

Еще одну свалку площадью почти 10 соток обнаружили экологи в ходе рейда в Азнакаевском районе. Руководителю исполкома направлено предостережение о необходимости устранить нарушение. В течение суток свалка была ликвидирована.