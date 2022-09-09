Три театра из Татарстана покажут спектакли в Чечне

Фото представлено Мензелинском государственном татарском драматическом театром имени Сабира Амутбаева.

Мензелинский татарский драмтеатр им. С Амутбаева, Атнинский татарский драматический театр им. Габдулы Тукая и Альметьевский татарский государственный драматический театр представят в Грозном свои спектакли. Об этом «Татар-информу» сообщила заведующая литературной частью мензелинского учреждения культуры Нурсиба Адиева.

«15 сентября мы выступим в Грозном со спектаклем Флорида Булякова „Сөясеңме, сөймисеңме...“ / „Любишь — не любишь“ на IV Всероссийском фестивале национальных театров „Федерация“, который пройдет с 11 по 19 сентября. Только три коллектива из Татарстана прошли отбор на этот фестиваль», — уточнила собеседница агентства.

Автором постановки выступил молодой режиссер из Уфы Ильсур Казакбаев. Премьера спектакля открывала 86-й театральный сезон в прошлом году. В трагикомедии задействованы шесть артистов.

Отбор на участие в фестивале был достаточно серьезным. По словам организатора Марины Корчик, поступило более 60 заявок, из них были отобраны только 13.

Всероссийский фестиваль национальных театров «Федерация» проводится в городе Грозном с 2019 года на постоянной основе под эгидой Союза театральных деятелей Российской Федерации. Помимо показа спектаклей, событие включает мастер-классы — консультации по сценической речи «Помощь в устранении речевых недостатков», которые проводит Ирина Автушенко — кандидат искусствоведения, профессор ГИТИСа и ВГИКа. Мероприятия пройдут в здании Национальной библиотеки Чеченской Республики им. А.А. Айдамирова.