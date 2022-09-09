Три театра из Татарстана покажут спектакли в Чечне
Мензелинский татарский драмтеатр им. С Амутбаева, Атнинский татарский драматический театр им. Габдулы Тукая и Альметьевский татарский государственный драматический театр представят в Грозном свои спектакли. Об этом «Татар-информу» сообщила заведующая литературной частью мензелинского учреждения культуры Нурсиба Адиева.
«15 сентября мы выступим в Грозном со спектаклем Флорида Булякова „Сөясеңме, сөймисеңме...“ / „Любишь — не любишь“ на IV Всероссийском фестивале национальных театров „Федерация“, который пройдет с 11 по 19 сентября. Только три коллектива из Татарстана прошли отбор на этот фестиваль», — уточнила собеседница агентства.
Автором постановки выступил молодой режиссер из Уфы Ильсур Казакбаев. Премьера спектакля открывала 86-й театральный сезон в прошлом году. В трагикомедии задействованы шесть артистов.
Отбор на участие в фестивале был достаточно серьезным. По словам организатора Марины Корчик, поступило более 60 заявок, из них были отобраны только 13.