Три татарстанские киноленты будут представлены в Азербайджане

С 22 по 24 октября в Баку состоятся показы татарстанских фильмов, ставших в разные годы призерами Казанского международного фестиваля мусульманского кино.

«Представители Азербайджана высоко оценили татарстанский кинематограф на КМФМК и предложили провести показы фильмов татарстанского производства на своей родине. Впервые в таком масштабе татарстанские киноленты будут представлены за пределами России. Для нас большая честь представлять наш кинематограф в Азербайджане», — отметила директор «Татаркино» ГБУК РТ Миляуша Айтуганова.

Сегодня в «Доме кино» будет презентован фильм «Мулла» Рамиля Фазлиева, в котором затрагивается проблема бездуховности жителей некоторых современных татарских деревень.

Завтра в Центре современного искусства YARAT азербайджанским жителям будет представлен первый татарский киномюзикл «Апипа» Ильшата Рахимбая, где с героинями ленты происходят неожиданные события во время гастролей.

Завершатся Дни татарстанского кино в Баку 24 октября показом фильма «Халима» Юлии Захаровой в Русском доме. История в нем закручивается вокруг новой ученицы закрытой элитной школы, успехи которой вызывают зависть сверстников, приводящую к череде драматических событий.

Дни татарстанского кино директор «Татаркино», исполнительный директор КМФМК Миляуша Айтуганова и заслуженная артистка РТ, исполнительница одной из ролей в фильме «Апипа» Алсу Абульханова проведут в столице Азербайджана.