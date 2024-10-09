Три татарстанца вошли в новый поток «Школы мэров»

Три представителя Татарстана стали участниками нового потока «Школы мэров». Мероприятия проводятся в Москве 8-12 октября, сообщают организаторы.

Так, Татарстан в проекте представляют главный советник Управления Раиса РТ по работе с территориями Артем Абрамов, руководитель аппарата исполкома Казани Булат Алеев и руководитель исполнительного комитета Иннополиса Ильдар Хуззятов.

В церемонии открытия программы принял участие заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

«Это часть системных решений нашего Президента, которая направлена на поддержку муниципального уровня единой системы публичной власти. Сюда же входит введение почетного звания „Заслуженный работник местного самоуправления“, учреждение Всероссийской муниципальной премии „Служение“, проведение форума „Малая Родина — сила России“ и программы кадрового развития муниципального сообщества», — перечислил замрукводителя Администрации главы государства.

Основная цель программы заключается в подготовке управленцев, которые будут способны воплотить в жизнь проекты развития муниципалитетов, улучшить качество жизни населения. В дальнейшем они войдут в кадровый резерв управленцев для муниципалитетов.

«Школа мэров» реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии при поддержке Администрации Президента РФ и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.