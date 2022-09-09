Три спортивных объекта НКНХ после капремонта станут доступны для всех нижнекамцев

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Участники второго заседания Общественного совета «Нижнекамскнефтехима» рассмотрели совместные проекты предприятия и администрации Нижнекамска — это развитие трех спортивных и одного инфраструктурного объектов, передаваемых НКНХ.

На заседании также обсудили, как реализуется программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» на территории Нижнекамска. Помощник гендиректора по работе с муниципальными органами Эльвира Долотказина рассказала, что в конце августа прошли мастер-классы от лучших российских педагогов-практиков для нижнекамских учителей математики, физики, химии.

Кроме того, важным событием станет предстоящий семейный литературный фестиваль с участием известных российских писателей «Сила слова», который смогут посетить все желающие. В середине ноября пройдет масштабный научный фестиваль для детей на базе новой школы «Адымнар», а в ближайшее время в детском эколого-биологическом центре откроется мастерская ресайклинга — по изготовлению из пластиковых отходов полезных вещей.

«Это все крупные региональные проекты, а на муниципальном уровне „Формула хороших дел“ реализует местные проекты. 7 нижнекамских проектов по экологии, развитию культуры и спорта стали победителями в этом году и уже объявлен новый конкурс, заявки на который принимаются до 16 октября», — отметила Долотказина.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Члены Общественного совета «Нижнекамскнефтехима» будут участвовать в процессе выбора проектов, а также смогут выбрать одну программу-победителя.

Председатель нижнекамского Совета ветеранов Григорий Китанов подчеркнул, что предприятие всегда было примером для города в области социальной и экологической политики, по поддержке ветеранов.

«Приятно слышать, что опыт и проекты „Нижнекамскнефтехима“ дополняются практиками СИБУРа, в частности по повышению открытости», — сказал он.

Заседания Общественного совета будут проходить один раз в квартал, его постоянными участниками являются 20 человек, которые представляют различные социальные объединения Нижнекамска и сформированы в том числе по принципу свободного самовыдвижения. Совет создан для информирования жителей города и района о деятельности «Нижнекамскнефтехима» в сфере экологии, промышленной безопасности, инвестиционной деятельности, кадровой и благотворительной политики.