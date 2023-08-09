Три случая кори выявили у сотрудников рынка «Садовод»

У трех сотрудников рынка «Садовод» выявили корь, сообщают в Управлении Роспотребнадзора Москвы.

Отмечается,что сотрудники управления продолжают кампанию по подчищающей иммунизации против кори. В настоящее время привито более 564 тысяч человек.

Вместе с тем продолжается иммунизация населения по эпидпоказаниям.

В рамках профилактических мероприятий прививки получили 680 работников рынка, не болевших ранее и не имеющих законченного курса вакцинации против кори.

Как указано в сообщении, ситуация остается на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по городу Москве.