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Три случая кори выявили у сотрудников рынка «Садовод»
У трех сотрудников рынка «Садовод» выявили корь, сообщают в Управлении Роспотребнадзора Москвы.
Отмечается,что сотрудники управления продолжают кампанию по подчищающей иммунизации против кори. В настоящее время привито более 564 тысяч человек.
Вместе с тем продолжается иммунизация населения по эпидпоказаниям.
В рамках профилактических мероприятий прививки получили 680 работников рынка, не болевших ранее и не имеющих законченного курса вакцинации против кори.
Как указано в сообщении, ситуация остается на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по городу Москве.
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