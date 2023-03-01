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Три школы Советского района Казани подготовят к лету 50 учеников для работы в ресторанах
В летний период 2023 года 50 учеников 9-х и 10-х классов из трех школ Советского района Казани будут работать официантами и барменами в заведениях общественного питания столицы РТ. Об этом сообщил президент Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфар Гаязов на заседании коллегии организации.
«Эти ребята очень способны и талантливы, они иногда не уступают в мастерстве профессионалам», — отметил Гаязов.
Он добавил, что ассоциация с каждым годом всё больше взаимодействует с образовательными учреждениями, причем не только с высшими, но и со средне-специальными, которые в соответствии с изменениями на рынке меняют и программы обучения.
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