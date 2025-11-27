Три школы Набережных Челнов включены в федеральную программу капремонта на 2026 год

Школа №55, школа №58 и Пушкинский лицей №78 Набережных Челнов вошли в федеральную программу капитального ремонта на 2026 год. Об этом сообщила депутат Государственной Думы Альфия Когогина.

По ее словам, парламентский контроль за ходом работ будет традиционно обеспечен. «По традиции в составе партийного десанта ведем постоянный парламентский контроль всех этапов работ, так как они осуществляются за счет бюджетных средств», – сообщила парламентарий в своем телеграм-канале.

Накануне депутаты вместе с представителями Городского Совета Набережных Челнов и Государственного Совета Татарстана осмотрели объекты на стадии «до» начала модернизации.

Школа №55 работает с 1992 года – здесь обучаются 884 ученика, многие родители которых трудятся на промышленных предприятиях города. Лицей №78, основанный в 1990 году, принимает 958 детей и считается одним из ведущих образовательных учреждений Челнов. Он известен своей творческой средой и современными подходами к обучению.