Три школы Казани с медицинскими классами вошли в число 25 лучших школ России

Три казанские школы с медицинскими классами Казанского государственного медицинского университета (КГМУ) вошли в число 25 лучших общеобразовательных учреждений России по направлению «медицина» рейтинга агентства RAEX за 2023 год.

В рейтинге на шестом месте – лицей №116 им. Героя Советского Союза А.С. Умеркина. На 19-й строчке расположилась гимназия №179, на 25-й – казанская гимназия №139, сообщили в пресс-службе КГМУ.

Всего в рейтинг RAEX вошли 50 российских общеобразовательных учреждений медицинского профиля. Анализ поступлений выпускников школ RAEX проводит в девятый раз. Для определения позиций школ учитывались данные о выпускниках, поступивших по общему конкурсу на бюджетной основе, результатам целевого приема, платной основе и на основании победы в олимпиаде без других вступительных испытаний.

В КГМУ уточнили, что в 2022-2023 учебном году работают 23 медицинских класса Казанского медуниверситета в десяти общеобразовательных организациях – это четыре школы в Казани, по одной в Набережных Челнах, Альметьевске, Зеленодольске, Кукморе и в поселке Высокая Гора, а также школа в столице Республики Калмыкия Элисте. В общей сложности в медицинских классах КГМУ обучаются 528 ребят. В новом учебном году список школ с медицинскими классами от Казанского медуниверситета пополнят полилингвальный комплекс «Адымнар» в Казани и Муслюмовская гимназия.

