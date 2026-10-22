Три семьи из РТ участвуют в народном голосовании конкурса «Читаем всей семьей»

Жители Татарстана могут поддержать три семьи из республики в народном голосовании Всероссийского интернет-конкурса «Читаем всей семьей». Голосование проходит с 20 октября по 5 ноября в специальном чат-боте мессенджера «Макс». Об этом сообщили организаторы конкурса.

В голосовании участвуют семьи Файзрахмановых из Арска, Фарукшиных из Азнакаево и Ахмадиевых из Набережных Челнов. Они представили видеоролики с прочтением литературных произведений в специальной номинации «Читай с нами, страна!».

Семья Файзрахмановых выбрала сказку Самуила Маршака «Двенадцать месяцев». По словам Алии Файзрахмановой, произведение напоминает о ценности доброты и трудолюбия.

Фарукшины из Азнакаево представили прочтение произведения Корнея Чуковского «Доктор Айболит». В семье уделяют внимание совместному досугу: вместе готовят, читают вслух, устраивают пикники и прогулки, играют в настольные игры и занимаются рукоделием.

Ахмадиевы из Набережных Челнов представили сказку Габдуллы Тукая «Водяная». Семья также поддерживает традиции татарского фольклора и национальной кухни, а недавно начала составлять книгу родословной.

Всего в народном голосовании участвуют 30 семей из 21 региона России. Они представили видеоролики, в которых читают любимые книги, разыгрывают литературные сюжеты и делятся семейными традициями, связанными с чтением.

Победившая семья получит набор книг для домашней библиотеки и приглашение на торжественную церемонию награждения в Москве в декабре. Результаты объявят не позднее 9 ноября 2026 года.

Конкурс «Читаем всей семьей» проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Проект реализуется Российским обществом «Знание» при поддержке Российской государственной детской библиотеки, Движения Первых, Института изучения детства, семьи и воспитания, Российского книжного союза, издательства «Русское слово», сервиса «Другое дело», ВОО «Союз отцов».