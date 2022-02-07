Три семьи Челнов в 2021 году обратились к услуге суррогатного материнства

В Набережных Челнах за прошлый год зарегистрировано три случая суррогатного материнства. Об этом на аппаратном совещании сообщила начальник челнинского ЗАГСа Равиля Зарипова.

Спикер также отметила, что непрерывно растет число вторых, третьих и последующих детей в семьях. В пример она привела 2007 год: тогда в структуре рождаемости преобладали первенцы (они составляли 61%) и лишь 33% – это вторые дети.

«Это значит, что большинство семей не задумывались о рождении второго, третьего и последующего ребенка. А в 2021 году доля вторых детей выросла до 41%, третьих и последующих – до 23%, тогда как первенцы составили лишь 36% от всех новорожденных. И это, безусловно, зримый результат демографической политики, проводимой государством», — отметила спикер.

В 72 семьях появились двойни. При этом чаще всего на свет появляются так называемые «королевские» двойни, когда рождаются сразу и мальчик, и девочка, таких двойняшек 27 пар. Мальчиков-двойняшек родилось 24 пары и 21 пара, где оба ребенка девочки.

В двух семьях жителей города родился девятый ребенок. Самой возрастной челнинской маме — 51 год, возраст самого «взрослого» папы — 62 года.