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Ру Тат
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Официальная хроника
18 августа 2022  15:30

Три самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами перебазировались в Калининградскую область

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Для выполнения дополнительных мероприятий по стратегическому сдерживанию три самолета МиГ-31и с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» перебросили на аэродром Чкаловск в Калининградской области. Видеофрагмент Минобороны РФ опубликовало в своем Telegram-канале.

«В ходе полета отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией 6 армии ВВС и ПВО, а также морской авиацией Балтийского флота», – сказано в сообщении ведомства. 

Отмечается, что самолеты с гиперзвуковым комплексом «Кинжал» будут круглосуточно дежурить на территории аэродрома.

#Минобороны #Калининградская область
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