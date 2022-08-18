Три самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами перебазировались в Калининградскую область

Для выполнения дополнительных мероприятий по стратегическому сдерживанию три самолета МиГ-31и с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» перебросили на аэродром Чкаловск в Калининградской области. Видеофрагмент Минобороны РФ опубликовало в своем Telegram-канале.

«В ходе полета отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией 6 армии ВВС и ПВО, а также морской авиацией Балтийского флота», – сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что самолеты с гиперзвуковым комплексом «Кинжал» будут круглосуточно дежурить на территории аэродрома.