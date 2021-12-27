Три шайбы Сафонова принесли победу «Ак Барсу» над «Магниткой»

Магнитогорский «Металлург» проиграл в Казани «Ак Барсу» со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда Дмитрия Квартальнова одержала первую победу над уральцам в нынешнем сезоне. Отметим, что «Магнитка» является лидером сводной таблицы КХЛ.

В начале первого периода «Ак Барс» остался в меньшинстве после удаления Сафонова. «Металлург» реализовать лишнего не сумел, а вышедший со скамейки штрафников Сафонов реализовал выход один на один – 1:0. Однако «Магнитка» быстро счет сравняла, благодаря точному броску Майе со средней дистанции – 1:1.

Во втором периоде «Ак Барс» обрушил шквал атак на ворота «Металлурга», но до реальных голевых моментов дело так и не дошло. На старте заключительного периода ошибку допустил вратарь казанцев Тимур Билялов, пропустив несложный бросок от синей линии от Маклюкова – 1:2. А за пять минут до конца матча удачно подставил клюшку под бросок от синей линии – 1:3.

«Ак Барс» одну шайбу усилиями Линдхольма отыграл, и уральцы не сумели удержать победный счет. Линдхольм с пятачка сравнял счет – 3:3. А в овертайме победу казанцам принес гол Сафонова.

Следующий матч в регулярном чемпионате КХЛ команда Квартальнова проведет 29 декабря в Екатеринбурге против местного «Автомобилиста».

«Ак Барс» – «Металлург» – 4:3 (1:1, 0:0, 2:2, 1:0)

1:0 Сафонов (05:19)

1:1 Майе (Голдобин, Лайпсик, 07:45)

1:2 Маклюков (Чибисов, 44:13)

1:3 Карри (Маклюков, Чибисов)

2:3 Сафонов (Кэмпфер, Зарипов)

3:3 Линдхольм (Кагарлицкий, Кэмпфер, 58:56, 6х5)

4:3 Сафонов

Вратари: Билялов – Олкинуора