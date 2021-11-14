Три шайбы форвардов «Ак Барса» помогли России обыграть Чехию

Три гола форвардов «Ак Барса» помогли сборной России обыграть Чехию.

В заключительном матче первого этапа Евротура Кубок Карьялы в Финляндии сборная России обыграла сборную Чехии со счетом 5:2. Больше половины шайб у победителей забросили Дмитрий Воронков и Артем Галимов из «Ак Барса».

Первый раз форвард казанского клуба Воронков отличился в конце первого периода, реализовав большинство и сделав счет 2:0. Дмитрий четко замкнул на пятачке прострел партнера. Через пять минут во втором периоде Воронков сделал счет 3:0, оформив свой дубль.

В третьем периоде в тот момент, когда Воронков отбывал двухминутный штраф, чехи реализовали большинство. Дмитрий был предельно эмоционален и задирист, активно поучаствовав в драке уже после финального свистка.

Но в итоге победа досталась сборной России, 5:2. Пятый гол в пустые ворота сборной Чехии в концовке забил другой нападающий «Ак Барса» Артем Галимов, он же вчера забил шведам.

Из Хельсинки Воронков и его одноклубник Артем Галимов прилетят в Москву, где 16 ноября «Ак Барс» в рамках чемпионата КХЛ сыграет со «Спартаком».