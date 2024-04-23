Три с половиной миллиарда рублей перечислили татарстанцы мошенникам

Сегодня в Прокуратуре Республики Татарстан состоялся круглый стол, на котором представители правоохранительных структур, муниципалитетов, крупнейших банков и IT-сферы искали пути эффективного противодействия злоумышленникам. Как и в России в целом, в республике за прошедшие 10 лет уровень преступности в сфере IТ-технологий возрос более чем в 20 раз.

Как отметил исполняющий обязанности прокурора республики Алексей Заика, Татарстан по количеству преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий занимает четвертое место в России, уступая Москве, Санкт Петербургу и Краснодарскому краю.

Фото: © Прокуратура РТ

Только за три месяца мошенники обманом выманили деньги у 7691 татарстанца. Это на 37 процентов больше чем в прошлом году. Власти проводят большую разьяснительную работу среди населения, но, как показывает статистика, этого явно недостаточно. Нужны более жесткие меры.

В первую очередь необходимо, считают эксперты, чтобы банки заняли более ответственную позицию. Как, например, могло случиться, что жительница Татарстана с доходом в 40 тысяч рублей в одном и том же отделении банка получила два кредита в течение двух дней.

Алексей Заика рассказал о планах прокуратуры расширить практику психологических экспертиз. Как правило, люди берут кредиты и отдают деньги мошенникам, находясь под сильным психологическим воздействием с их стороны, и, порой, не отдают себе отчета в своих действиях. Экспертиза же, по мнению надзорного ведомства, позволит потенциальным жертвам мошенников не вгонять себя в тяжелые долги и отрезвит банки, кредитующие клиентов «во чтобы то ни стало», зачастую, подменяя данные о доходах заемщика.

Фото: © Прокуратура РТ

Это вызвало возмущение мэра Казани Ильсура Метшина. Он предложил создать рабочую группу по разработке законопроекта о солидарной ответственности банков. Это заставит кредитные учреждения разработать меры для защиты своих клиентов от мошеннических действий.

Своими методами противодействия телефонным мошенникам, которые заставляют татарстанцев брать неподъемные кредиты, поделились представители Сбербанка, ВТБ и Ак Барс Банка.