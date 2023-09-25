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Три росссийских региона подверглись атаке дронов ВСУ
Три российских региона за сутки подверглись атаке украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.
Под удар попали северо-западная часть акватории Черного моря и Крым. Здесь средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника.
Позднее дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Курской области, еще два украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области.
По информации ведомства, ПВО сбила все 8 БПЛА.
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