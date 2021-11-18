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Общество
18 ноября 2021  10:48

Три российских самолета прибыли в Афганистан для эвакуации российских граждан

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В Афганистан прибыли три российских военно-транспортных самолета Ил-76. Они должны будут эвакуировать 380 граждан России и государств-членов ОДКБ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. 

Эвакуация самолетами военно-транспортной авиации была организована по поручению Президента России Владимира Путина. В военном ведомстве отметили, что посадка уже началась. 

Три самолета доставили более ста тонн гуманитарного груза для мирного населения Афганистана.

#Минобороны РФ #ИЛ-76
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