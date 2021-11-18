Три российских самолета прибыли в Афганистан для эвакуации российских граждан

В Афганистан прибыли три российских военно-транспортных самолета Ил-76. Они должны будут эвакуировать 380 граждан России и государств-членов ОДКБ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Эвакуация самолетами военно-транспортной авиации была организована по поручению Президента России Владимира Путина. В военном ведомстве отметили, что посадка уже началась.

Три самолета доставили более ста тонн гуманитарного груза для мирного населения Афганистана.