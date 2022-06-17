Три республики требуют конкретизировать в законодательстве понятие национального фильма

Башкортостан, Якутия и Татарстан – просят внести изменения в законодательство, где бы было более четко определено понятие национального фильма. Подготовленный документ будет направлен в Департамент кинематографии РФ, сообщила директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Три республики – Башкортостан, Якутия и Татарстан – подготовили обращение в Департамент кинематографии РФ с просьбой внести изменения в законодательство, где бы было более четко определено понятие национального фильма. Письмо уже прошло все процедуры. Более того, от государственного собрания Якутии письмо ушло в Госдуму РФ. Эти изменения будут обсуждаться в новом сезоне Госдумы», – сказала она.

Спикер также отметила, что отношения Татарстана с якутскими кинематографистами имеют давнюю историю. Пять лет назад прошли Дни якутского кино на площадке кинотеатра «Мир», с тех пор завязалась крепкая дружба.

«Нас объединяет одно желание – продвигать и развивать национальный кинематограф. На днях в Якутии был принят закон о поддержке кинематографии, теперь выделяется более 80 млн рублей в год на производство кинофильмов на якутском языке», – добавила Айтуганова.

Она сообщила, что в этом году в Якутии впервые пройдут Дни татарстанского кино. Будет представлено четыре татарстанских фильма – «Эпипә», «Исәнмесез?», «Осанна» и «Без – 41 ел балалары». Кроме того, в будущем кинематографисты Татарстана и Якутии планируют создать совместный фильм.