Три республиканские программы капитального ремонта завершены в Татарстане

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Реализация масштабных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов, объектов социальной, образовательной и культурной инфраструктуры продолжается в Татарстане. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин на совещании в Доме Правительства республики, его слова приводит пресс-служба кабмина.

Совещание прошло в формате видео-конференц-связи с участием Премьер-министра РТ Алексея Песошина и первого заместителя Премьер-министра Рустама Нигматуллина.

По словам Шайдуллина, за последние две недели завершены три республиканские программы. Особое внимание в текущий период уделяется подготовке к новому учебному году – до 1 сентября необходимо завершить капитальный ремонт всех 213 объектов образования, включенных в паспорта четырех республиканских и четырех федеральных программ.

Работы по 33 школам выполнены на 94%, из них полностью отремонтировано 21 учебное заведение.

Также завершены работы в 44 школьных пищеблоках, что составляет 97% от запланированного. Из 74 объектов программы в активной стадии остаются лишь немногие. Пять детских садов были сданы за последние две недели – всего в 2024 году в республике ремонтируются 11 дошкольных учреждений, общий уровень выполнения составляет 93%.

По восьми ресурсным центрам, входящим в программы, сданы три объекта, общий процент выполнения – 95%. Первый из четырех студенческих общежитий сдан в Набережных Челнах, общая готовность по данному направлению – 94%.

Существенный прогресс отмечен в ремонте медицинских учреждений. В 2025 году обновляются 226 объектов в рамках двух республиканских программ и одного нацпроекта. Завершен капитальный ремонт 56 пунктов выдачи детского молочного питания, включая объект в Кукморском районе.

Ремонт фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) выполнен на 99%, остается сдать лишь три из 117 объектов. В период отчетных двух недель завершены два объекта в Дрожжановском и Кайбицком районах. Стационары отремонтированы на 58%. В их числе – сданные 12-я городская поликлиника в Казани и центральная районная больница в Чистополе. Из 19 объектов завершены четыре.

Участковые больницы и амбулатории находятся на стадии 97% готовности. Завершены работы на 14 объектах, включая учреждения в Камско-Устьинском, Альметьевском и Высокогорском районах. Из 17 поликлиник завершено 13, готовность программы – 96%.

В сфере культуры ремонтируются 27 объектов, из которых 19 – сельские дома культуры, три – детские школы искусств, пять – учреждения иного профиля. Готовность по домам культуры – 96%, за две недели сданы учреждения в Мамадышском и Буинском районах. Учреждения культуры и искусства отремонтированы на 92%, прочие – на 53%.

Совместно с Министерством по делам молодежи РТ реализуются мероприятия на 34 объектах. Из 13 детских лагерей сданы восемь, включая лагерь в Анапе. Общая готовность – 89%. Из восьми молодежных центров завершено пять, включая центр в Набережных Челнах. Работы выполнены на 90%.

Сдан центр психолого-педагогической помощи в Казани. Из девяти таких объектов в республике готовность составляет 92%. Ремонт четырех подростковых клубов завершен на 96%.

По линии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ реализуются проекты на 80 объектах. 49 из них – это центры занятости, обновление которых входит в нацпроект «Кадры». За две недели отремонтировано 23 центра, общая готовность – 96%.

До полного завершения программы капитального ремонта учреждений соцобслуживания остается 4%. За отчетный период завершен объект в Кукморском районе, несданным остался только один объект в Зеленодольском районе.

В рамках программы «Экология» ведутся работы по ремонту гидротехнических сооружений, очистке озер и русел рек. Из 21 объекта завершен один в Кукморском районе. Готовность – 85%.

В числе программ, реализуемых с другими ведомствами, значатся 20 спортивных объектов, из которых сданы 12 (в том числе четыре за последние две недели). Выполнение – 88%.

МВД реализует программу ремонта 28 объектов. Из них завершены 22, включая административное здание в Казани, готовность – 92%. С МЧС сданы три из пяти пожарных депо, выполнение – 92%.

Также в республике отремонтированы 10 из 18 военных комиссариатов. За отчетный период завершены объекты в Тетюшском, Бугульминском и Лениногорском районах. Работы выполнены на 78%. По семи зданиям, подведомственным Росгвардии, готовность составляет 96%, включая объект в Набережных Челнах.

Полностью завершены программы капремонта помещений муниципальных архивов (последний сдан в Агрызском районе) и зданий мировых судей (объект в Алексеевском районе).

Таким образом, за прошедшие две недели в Татарстане полностью завершены три республиканские программы. Дамир Шайдуллин выразил благодарность ведомствам и муниципалитетам за эффективную работу.

Также на совещании была представлена информация о ходе капитального ремонта многоквартирных домов. В 2024 году программа охватывает 42 муниципалитета. За последние две недели в 10 районах завершен ремонт 30 домов, всего с начала года – 162.

На текущий момент в стадии ремонта находятся 628 домов. Общая готовность – 65%, сезонных работ – 70%. Однако в 256 домах, расположенных в 38 муниципалитетах, зафиксировано отставание – выполнение по сезонным видам менее 75%. Главам районов поручено взять реализацию капремонта на личный контроль.

Капитальный ремонт соцобъектов соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».