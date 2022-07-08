Казанскую «Стрелу» покинули три регбиста

Казанскую «Стрелу» покинули три игрока — Эдгар Хамидулин и Никита Шипулин переходят в «Химик» (второй — на правах аренды), Иван Людик возвращается в Южную Африку. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Шипулин — является воспитанником казанского регби, Хамидулин и Людик-младший перешли в «Стрелу» в 2022 году. В прошлом сезоне все трое стали вместе с командой полуфиналистами чемпионата России по регби. Таким образом, в межсезонье казанский клуб покинуло уже восемь игроков, на смену которым пришли пятеро новичков.