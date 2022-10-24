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Ру Тат
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Происшествия
24 октября 2022  12:13

Три ракеты попали в Каховскую ГЭС при обстреле со стороны ВСУ

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Украинские войска обстреляли Новую Каховку из комплексов HIMARS и «Ольха». Три ракеты попали в местную ГЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.

Всего по населенному пункту было выпущено 19 ракет, уточняет издание.

Ранее в администрации Новокаховского городского округа отметили, что ГЭС и Новая Каховка почти каждый день попадают под прицел ВСУ. По подсчетам главы округа Владимира Леонтьева, за сутки по ним выпускается до 120 ракет, однако большую часть отражают ПВО.

#Херсонская область #обстрел #гэс
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